Android ve iOS için En İyi Ücretsiz 5 Aksiyon Oyunu!

Akıllı telefonlar ve tabletler için hem Android hem de iOS platformundaki bu 5 oyun, aksiyon oyunları arasındaki en iyileri temsil ediyor.

Artık akıllı telefonlarımız ve tabletlerimiz, bilgisayarlarımız kadar olmasa da, epey güçlü işlemcilere sahip. Bu sayede bilgisayarları aratmayacak oyunları, mobil platformda oynamamız mümkün oluyor. Güçlü işlemcilerle birlikte daha keskin ve daha duyarlı dokunmatik ekranlar sayesinde iOS ve Android cihazları, güzel bir oyun deneyimi sunuyor.

Aksiyon oyunları ise, oyuncuların ilerlemesine ve yeni rekorlar kırmalarına olanak tanıyor. Bu kategorideki oyunların sayısı epey fazla olduğundan, seçim yapmak da bir o kadar zorlaşıyor. Ancak seçtiğimiz oyunlarda sıkıcı reklamlar bulunmuyor. Bunları göz önüne aldığımızda en iyi 5 ücretsiz aksiyon oyununu sizler için derledik.

1. Transformers: Forged to Fight

En yeni ve muhtemelen en iyi Transformers mobil oyunu olan Transformers: Forged to Fight'ta Optimus Prime'ı yöneterek diğer robotlarla dövüşüyorsunuz. Bir robotu mağlup ettiyseniz, Autobots veya Decepticons olup olmadıklarından bağımsız olarak davanıza katılıyorlar. Oyun, konsol kalitesinde grafikler sunuyor ve dövüş oyunları seven oyuncular için sağlam bir seçim olarak karşınızda bulunuyor.

Transformers: Forged to Fight'ı Android | iPhone için indirebilirsiniz.

2. Need for Speed: No Limits

Need for Speed: No Limits, çarpıcı grafiklere sahip aksiyon-yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. No Limits, adrenalin dolu yarış oyunlarını arayan oyunculara mutluluk veriyor.

Konsol kalitesinde grafikler sunan Need For Speed: No Limits, basit dönüşlerle makinenizi yönlendirmenizi sağlayan kolay kontrollere sahip. Sokaklarda, trafiğin göbeğinde yarış imkanı sunuyor ayrıca en hareketli mobil oyunlarından biri.

Need for Speed: No Limits'i Android | iPhone için indirebilirsiniz.

3. Jetpack Joyride

Jetpack Joyride, aslında çok da yabancı olmadığınız bir oyun. Google Play Store'da 100 milyondan fazla indirildi ve nedenini görmek çok da zor değil. Oyunun ise basit bir önceliği var, karşımıza çıkacak her türlü engelden kurtulup, yolumuza olabildiğince devam etmek. Ayrıca bu oyun teorik olarak sonsuza kadar devam edebiliyor. Kontrolleri ise oldukça basit.

Jetpack Joyride'ı Android | iPhone için indirebilirsiniz.

4. Trials Frontier

Trials Frontier, vahşi batı'yı anımsatan arazilerde ayarlanmış bir motorsiklet yarış-aksiyon oyunudur. Oyunun mantığı ise oldukça basit, yol katederken motordan düşmemeye çalışmak. 2D görüntü sunan oyun, dinamikleriyle oyuncuyu kendisine bağlıyor. Oyun kontrolleri basit olduğundan, bir profesyonel gibi akrobasi hareketleri yapmanıza olanak tanıyor.

Trials Frontier'ı Android | iPhone için indirebilirsiniz.

5. Into the Dead

Into the Dead, biraz korku biraz da aksiyon içeren oyunlardan biri. Oyunu oynarken korkacaksınız ve bazı yerlerde heyecanlanacaksınız. Diğer sonsuz koşu oyunlarında olduğu gibi bu oyunun da amacı mümkün olduğu kadar uzun süre boyunca hayatta kalmak. Özelleştirilebilir kontrollere sahip olan oyun, zombi severler için müthiş bir alternatif sunuyor.

Into the Dead'i Android | iPhone için indirebilirsiniz.