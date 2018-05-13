Akıllı telefonunun donanım sınırlarını zorlayacak fotoğraflar çekmek ve düzenlemek isteyenler için 5 uygulamalık bir liste hazırladık.

Her ne kadar akıllı telefonların kamera donanımları, performanslarını en çok etkileyen faktör olsa da, daha sağlam uygulamalarla kameranızdan çok daha fazla verim almanız mümkün. Bununla birlikte çektiğiniz fotoğraflarda çeşitli düzeltmeler ve değişiklikler de yapmak isteyeceksinizdir.

Biz de bugün sizler için hem kameranızdan alacağınız verimi maksimuma çıkaracak, hem de çektiğiniz fotoğraflar üzerinde oynamalar yapabileceğiniz uygulamaları derledik. Uygulamaların tamamı ücretsiz ve JPEG gibi sıkıştırılmış bir formatın aksine, bütün fotoğraflarınızı ham haliyle, .raw formatında alabilirsiniz. Vakit kaybetmeden listemize geçelim.

Adobe Lightroom CC

Fotoğraf, ses ve video düzenleme denince dünyadaki herkesin aklına gelen şirket olan Adobe, burada da büyüsünü devam ettiriyor. Adobe Cloud aracılığı ile telefonda başladığınız bir düzeneleme işlemine, eş zamanlı olarak bilgisayarda da devam edebiliyorsunuz. Onlarca farklı efekt ve düzenleme seçeneği de cabası.

VSCO

Başlarda fotoğraflarınıza çeşitli film efektleri ekleyebileceğiniz minik bir programken, zaman içerisinde sürekli büynesine yeni özellikler katan ve gelişen VSCO, bugünlerde komple bir kamera ve edit uygulamasına dönüştü. Çeşitli premium özelliklerine erişmek içinse, benzerlerine göre oldukça düşük bir ücret (senelik $20) ödemeniz gerekiyor.

Snapseed

Google, 6 sene önce Snapseed'i satın aldığında, herkes uygulama için hiç de iyi bir karar verilmediğini ve uygulamanın sonu olacağını düşünüyordu. Buna karşın uygulama 6 senede günden güne gelişmeye devam etti. Uygulamanın içerisinde yer alan hiçbir özellik için ücret talep edilmiyor ve RAW olarak çıkış alabiliyorsunuz.

RAW Power

RAW Power, hem iPhone hem de iPad'inizde profesyonel düzenlemeler yapabileceğiniz bir yazılım. Sadece efektleriyle değil, fotoğraflar üzerinde yapabileceğiniz ince dokunuşlarla yapabilecekleriniz sadece hayal gücünüzle sınırlı diyebiliriz.

MuseCam

Listemizin görsel ve kullanım açısından bana göre en kullanıcı dostu uygulaması diyebiliriz. iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan MuseCam sayesinde hem kendi efektlerinizi oluşturabilir, hem de oluşturulmuş farklı efektleri indirebilirsiniz.