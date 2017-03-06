Android ve iOS İçin Geliştirilmiş 5 Mükemmel Batman Oyunu

Sevdiğimiz karakter Batman'i her platformda deneyimleyebileceğiniz 5 eğlenceli oyunu listeledik.

Kabul edelim ki hiç birimiz bir Bruce Wayne değiliz, hunharca harcayabileceğimiz tonla paranın içinde yüzerken kalkıp iki halat bir pelerin takıp, insanlığı ne kadar ileriye götürecek teknoloji varsa bir şekilde herkesten önce kullanıp kötülerle savaşamayız. Hatta bunlar mümkün olsa Joker gibi bir düşman edinmek imkansız, nitekim buralarda Batman’a kalmaz o iş.

Hepimizin sevdiği karakter, farklı hikaye ve uyarlamarıyla gönlümüzde taht kurdu. Biz de istediğiniz her yerde karakteri deneyimleyebileceğiniz eğlenceli 5 mobil oyunu sizin için listeledik.

LEGO Batman: Beyond Gotham

İçinde Adalet Takımı’nın üyelerini de (toplam 100 karakter ) barındıran oyun, son yıllarda şaha kalkan Lego uyarlamalarından biri. Lego deyip geçmeyin, çıkardıkları oyun ya da filmlerin senaryoları orijinallerinde yapılsa karakter daha çok sevilir. Batman’in 1966 yılına kadar tarihini arşınlayabilceğiniz özel bir karakter koleksiyonu bile mevcut. Uygulamanın ücretli olduğunu da belirtelim.

Injustice: Gods Among Us

Dokunmatik tabanlı 3’e 3 karakter seçimi yapıp onları savaşa sokabileceğiniz ücretsiz bir uygulama olan Injustice, karakter koleksiyonunuzu oynayış tarzına göre güncellemenize ve güçleri ona göre şekillendirmenize imkan tanıyor. Çizgi roman ve oyunlardaki mekanları deneyimleme fırsatı sunan uygulama, çok oyunculu desteği ile internet üzerinden tüm dünyadan rakiplerinizi ayağınıza getiriyor.

Batman: Arkham Underworld

Batman hikayetlerindeki o kara havayı bilirsiniz. Arkham serisi tıpkı sinemadaki üçlemede geçen Batman karakterini çizgi roman gerçekliğiyle harmanlayıp bize yıllardır sunuyor. Kara Şovalye’yi diğer işlere nazaran buram buram yaşayıp dünyasına girmemize izin veriyor. Bu oyunla akıllı telefonlarınızda tecrübe edebilme imkanı sunuyor. Harley Quinn, Riddler ve Two Face gibi efsane kötülerin yer aldığını belirtelim.

LEGO Batman Movie Game

Lego Batman için gelen sinema filmi o kadar sevildi ki, son olarak BvS: Adaletin Şafağı'nda karşımıza çıkan Batman’i yenilgiye uğrattı diğebiliriz. İnsanların bu karaktere has olan hikaye ve oyunculuk beklentisi görsel şovlardan her zaman daha önemli konumda yer alıyor. Bu oyunda ise filme yönelen senaryo, Gotham şehri, Bat Cave, Arkham gibi mekanları sonuna kadar kullanıyor. Ayrıca modifiye edebileceğiniz bir Bat Mobil’e, hatta Joker ve Bane’in araçlarına da sahip olabiliyorsunuz. Eğlenceyi abartıp bir de DJ moduyla sizi ekrana kitleyecek oyunu aşağıdaki linklerden ücretsiz indirebilirsiniz.

Batman - The Telltale Series

Sevdiğimiz hikayeleri hiç görmediğimiz açıdan bize sunan Telltale ekibi Batman’in dünyasına da adım atmış. PC platformunda oynanabilen oyun, ayrıca mobil cihazlarda da oynanabilir şekle getirilmiş. Karakterin dedektiflik özelliklerini doyasıya kullanabileceğimiz oyun mükemmel bir hikayeyi de içinde barındırıyor. Şu an için sadece Android cihazlara gelen oyunu hemen aşağıdan indirebilirsiniz.