Android ve iOS İçin Yeni Bir Sims Oyunu Geliyor

Dünya çapında pek çok hayranı olan Sims, mobil oyun platformuna geliyor.

PC oyun dünyasında en unutulmaz ve en fazla oynanan oyunlar arasında kendine yer bulmayı başaran Sims, yeni oyunu ile mobil cihaz platformuna gelmeye hazırlanıyor. 'The Sims Mobile' adlı oyun, bugün Brezilya'da resmi olarak iOS ve Android cihazları için sunulmuş durumda.

EA, yeni mobil oyunu hakkında bilgileri henüz paylaşmış değil fakat The Sims Mobile'ın, oynanış ve oyunculara sunacağı şeyler konusunda The Sims 4 ile ciddi şekilde benzerlik göstereceği söylenmekte (kendine bir ev kur, aile kur, neslini devam ettir vs).

Ücretsiz olarak sunulacak oyun, sahip olacağı sosyal elementler sayesinde de oyuncuların sanal ortamda birbirleriyle tanışmalarını, arkadaş olmalarını sağlayacak. Oyunun sunacağı bir diğer güzel şey ise, klasik Sims'lerde olduğu gibi kendi karakterinizi ve ev tasarımınızı oluşturmanıza izin verecek yapıda olması.

EA'nin Sims'i mobil oyun dünyasına sokma hamlesi aslında ilk değil. 2011 yılında şirket, The Sims Freeplay adlı, yine ücretsiz olarak indirilip oynanabilen bir Sims oyunu iOS platformuna sunmuştu. Ayrıca aynı sene, Facebook üzerinden The Sims Social oyunu yayınlanmıştı. Fakat EA, beklenen ilgiyi alamayında 2013 yılında iki oyunu da sonlandırdığını açıklamıştı. Bakalım The Sims Mobile, Sims oyuncularının o merakla beklediği mobil oyun olabilecek mi?