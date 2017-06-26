Skype'ta sürekli sorun yaşayanlar veya beğenmeyenler için Skype'a alternatif olabilecek 5 uygulamayı deneyebilirsiniz.

Skype'ın bu ay içinde birkaç saatlik de olsa çöktüğüne şahit olmuştuk. Sonrasında devam eden günlerde ise bir türlü stabil çalışmıyordu. Çalışma ortamları Skype'a bağlı çok fazla işletmede düşüşler yaşandı. İletişim kurmak isteyen kullanıcılar ise bir türlü birbirlerine ulaşamadılar.

Neyse ki, mesajlaşma, arama ve video yönünden hepsini bir arada kullanabileceğimiz uygulamalar epey fazla olduğundan direkt olarak Skype'a mecbur değiliz. Skype'ın yaptığı işlevlere sahip 5 tane Skype alternatifi uygulama bulduk.

Hangisini seçerseniz seçin, hepsinde mesajlaşma ve iletişim işlevselliğine sahip olursunuz. Bu uygulamalar arasından sizin için, kişileriniz veya iş arkadaşlarınız için en rahat olanını seçip deneyebilirsiniz. Aşağıdan Skype alternatifi ücretsiz 5 uygulamayı inceleyebilir ve indirebilirsiniz.

Viber

İndirmek için: Android | iOS

Viber, telefon görüşmeleri bulunan ücretsiz bir haberleşme uygulamasıdır. Skype'ın aksine, bir kullanıcı adı gerektirmez, sadece telefon numaranız ile kullanabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamayı kullanarak kısa mesaj yazabilir, sesli arama yapabilir ve dosyaları dünyanın her yerindeki kişilere hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz.

WhatsApp

İndirmek için: Android | iOS

WhatsApp uygulamasını artık bilmeyenimiz yoktur. WhatsApp, fotoğraf, video, doküman, sesli sesaj gönderme ve alma, çağrı yapma gibi özelliklere sahip. Ayrıca muhtemelen hepimizin en az bir tane bile olsa içinde bulunduğu grup özelliği de var. Viber'de de olduğu gibi sadece numara ile kullanılabiliyor.

Telegram

İndirmek için: Android | iOS

Telegram, dünyanın dört bir yanındaki dağılmış bir veri merkezi ağıyla bağlanan hızlı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Aynı anda tüm cihazlarınız üzerinde senkronize edilir ve tür veya boyut sınırlamaları olmadan medya ve dosyaları göndermenizi sağlar.

Telegram'daki her şey, sohbetler, gruplar, medya ve diğer içerikler dahil olmak üzere, 256 bit simetrik AES şifreleme, 2048 bit RSA şifreleme ve Diffie-Hellman güvenli anahtar değişimi kombinasyonu ile şifrelenir. Yani dış güçlerden müthiş bir koruma sağlar.

Slack

İndirmek için: Android | iOS

Slack, işi koordine etmenize ve insanları, sohbetleri, araçları ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri bir araya getirmenizi sağlayan, tümüyle takım çalışma panosu üzerine kurulu bir uygulamadır. Hemen hemen her türden akıllı cihazda bulunan çok platformlu uygulama sayesinde ekibinizi bulup erişebilir ve istediğiniz herhangi bir yerden çalışabilirsiniz.

Flock

İndirmek için: Android | iOS

Flock, üretkenlik üzerine kurulu ekiplerin işine yarayabilecek bir uygulamadır. Ekibinizle iletişime geçmenizi, video görüşmelerini izlemenizi, anketler ve hatırlatıcılarla yönetmenizi ve en sevdiğiniz uygulamaları entegre etmenizi sağlar. Grup sohbetleri, ekran paylaşımı, video ve sesli araması, dosya paylaşımı bulunur. Ayrıca Trello, Twitter, Hubot ve GitHub gibi araçlarla entegrasyon var.