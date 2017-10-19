Android ve iOS'ta Arka Planda YouTube Videolar Nasıl Açılır?

YouTube'dan müzik videosu açıp, telefonun ekranını kapatarak dinlemek ister miydiniz? Bugün sizlere bunu nasıl yapacağınızı anlattık.

Android ve iOS’da sürekli YouTube’dan video izliyoruz. Bazen Spotify gibi müzik sağlayıcılarında bulamadığımız müzikleri YouTube’dan dinlemek isteyebiliyoruz. Normalde telefonda YouTube videosunu açıp ekranı kapattığımızda şarkının devam etmesini beklersiniz, ancak ne yazık ki ekran kapandığı an video da kapanıyor.

Uzun süreden beri bunu çözmenin yollarını araştırıyoruz ve sanırım hem iOS hem de Android kullanıcılarını memnun edeceğimiz bir yol bulduk. YouTube Red aboneliğiniz olmadan YouTube’u arka plana atarak müzik dinlemek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip etmek sizleri çok memnun edecektir.

Android’de arka planda video(müzik) nasıl dinlenir?

1-) Chrome tarayıcısında YouTube.com adresini açın.

2-) Sağ üstteki üç noktaya tıklayın ve açılan pencerenin alt kısmında yer alan “Masaüstü sitesini iste” kutusunu işaretleyin.

3-) Açılan yeni sayfada dinlemek istediğiniz videoyu bulun ve oynat tuşuna basın.

4-) Alt kısımda Youtube’un size bildirim göndermek istediğini söyleyen bir uyarı gelince, bildirim almayı kabul et seçeneğine tıklayın.

5-) Uygulamadan masaüstüne geçiş yapın. Müzik duracak, ancak bildirim alanına gelerek YouTube’un oluşturduğu bildirim alanından videoyu yeniden oynatabilirsiniz. Otomatik oynatıcınız aktifse, YouTube videoları arka arkaya çalmaya devam edecektir. Siz burada telefonun ekranını kilitleyebilir ve müziğin tadını çıkartabilirsiniz.

iOS’ta arka planda video(müzik) nasıl dinlenir?

1-) Dolphin web tarayıcısını açın(yoksa buradan indirebilirsiniz)

2-) Dolphin’de YouTube.com adresini açın.

3-) Dinlemek istediğiniz videoyu bulun ve oynat tuşuna basın.

4-) Dolphin uygulamasından çıkın ve oynatmayı iOS kontrol merkezine gelen bildirimle devam ettirin.

YouTube, platformunda müzik dinlemek isteyen aboneleri olduğunu biliyor, ancak bu özelliği YouTube Red’le sunarak premium abone sistemini daha cezbedici kılmaya çalışıyor. Yine de bu adımları izleyerek YouTube’dan ücretsiz bir şekilde müzik dinleyebilirsiniz.