Android ve iOS'ta Oynayabileceğiniz 6 Klasik Oyun!

Retro oyunları mobil platformlarda oynamak istemez misiniz? Eskiden televizyonun karşısına büyük bir hevesle geçip oynadığımız oyunları telefonunuzdan oynayabileceğiniz 6 ücretsiz retro oyunu listeliyoruz.

Çocukluğumuzun efsanevi retro oyunlarına özlem duyuyor musunuz? Elbette teknoloji geliştikçe oyunlar da gelişiyor, ancak içimizdeki retro oyun sevgisi hiçbir zaman dinmiyor. Fazla sistem gereksinimi istemediği için istediğimiz bilgisayarda oynayabildiğimiz retro yapımları, daha kullanışlı bir yerde de oynayabiliriz. Bugün sizlere Android ve iOS platformlarında oynayabileceğimiz hepsi birbirinden başarılı 6 ücretsiz retro oyun önereceğiz. Bu oyunları ister bilin ister bilmeyin, her yaşa hitap edeceğine inanıyoruz.

Pac-Man

Pac-Man’i kim sevmez ki? Retro türünün en efsanevi karakterlerinden birisi olan Pac-Man’i modern grafikler ile hem Android hem de iOS üzerinden oynayabilirsiniz. Oyunun ünlü oyun geliştiricisi Bandai Namco tarafından geliştirildiğini hatırlatalım.

Galaxy Invaders: Space Galaxa

Zamanının en ünlü oyunlarından birisi olan Galaxy Invaders, genel hatları ile klasik oyuna benzer. Normal oyundan tek farkı ise uzay gemimizin otomatik olarak ateş etmesidir. Dokunmatik ekranlarda bu tarz arcade oyunları bu sayede daha rahat oynanıyor. Bu uygulama ne yazık ki iOS platformunda yok.

Crazy Taxi: Classic

İnternet kafelerin vazgeçilmez oyunu şimdi telefonlarda. Tasarımından müziklerine kadar her şeyine sadık kalınmış oyun, iOS ve Android platformları için indirilmeyi bekliyor.

Atari Mix

Atari 70’li ve 80’li yıllarda kolay yolu seçerek birçok oyunu tek bir uygulama içerisine ekledi. Yine de belirtmekte fayda var. İndirmek ücretsiz, ancak içlerinden yalnızca bir oyunu oynayabiliyorsunuz. Diğer 99 oyunu oynamak istiyorsanız 10 doları gözden çıkarmanız gerekiyor.

Tetris

Efsaneler serisine Tetris’i eklememek olmazdı. Electronic Arts tarafından geliştirilen oyun, klasik tetrisin modern bir versiyonu olmuş.

Centipede

Klasik oyun Centipede’yi sevdiyseniz modern sürümü Robotipede’yi de çok seveceksiniz demektir. iOS kullanıcıları bu oyunu oynamak isterlerse 100 oyunun bulunduğu Atari Mix'i indirmeleri gerekiyor.

Oyunlarımız bu şekilde. Ücretli olarak birçok retro oyunu var, ancak bugün sizlere ücretsiz olanları ulaştırmaya çalıştık.