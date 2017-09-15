Android ve iPhone İlk Kez Ortak Noktada Buluştu!

Yıllardır hiçbir kablolu bağlantı teknolojisinde ortak noktada buluşamayan Android ve iOS ekosistemleri, ilk kez Qi teknolojisi ile kablosuz şarj teknolojisinde kesişti.

Telefonların ilk kez ciddi anlamda yayılmaya başladığı dönemleri hatırlayın; 90’ların sonu, 2000’lerin başı. Her telefon için farklı bir şarj aleti gerekiyordu. Sonra Nokia piyasayı domine etti ve şart aletleri markalar arasında standartlaşmasa da çoğu kişi Nokia kullandığı için günlük hayatta bir soru standartlaştı: ‘’İnce uçlu şarj aletin var mı?’’

Ardından akıllı telefonlar ortaya çıktı ve hızla yayıldılar. Sadece birkaç yıl içinde micro USB girişi bir standart haline geldi. İnsanlar, micro USB sayesinde hem diğer cihazlarla bağlantılar gerçekleştirebiliyor, hem de telefonlarını şarj edebiliyorlardı. Fakat Apple micro USB kullanmak yerine 30 Pin şarj girişini kullanıyordu ve iPhone 5 ile birlikte Lightning bağlantı noktasına geçiş yaptı. Android cihazlar ise günümüzden birkaç yıl önce, USB Type-C bağlantı noktasına geçmeye başladılar.

Aradan 10 yıl geçti; iOS cihazlar ile Android cihazlar bir türlü ortak bir bağlantı noktasında buluşamadılar. Bu sırada kullanıcılar şarjları bittiğinde, bulundukları ortamda kendi kullandıkları ekosistemden şarj aleti bulmak zorunda kaldılar. iPhone X ile birlikte nihayet iki platform USB Type-C’de buluşacak diyorduk ki yine olmadı. Peki Apple neden USB Type-C’ye geçmiyor?

Apple, MFi aksesuar programı sayesinde satılan her Lightning kablosu ve aksesuardan lisans ücreti almaktadır. Dünyada ne kadar Apple kullanıcısı olduğunu bir düşünün. Tüm o iPhone, iPad ve iPod kullanıcıları, cihazlarını şarj etmek için aldıkları her kabloda Apple’a para kazandırıyorlar. Apple eğer iPhone ya da diğer cihazlarda USB Type-C bağlantı noktasına geçiş yaparsa, bu büyük geliri unutmak zorunda kalacak. Dolayısı ile Apple 'cihazlardan elde ettiğim kar bana yeter' demediği sürece USB Type-C bağlantılı bir iPhone göremeyeceğiz.

Fakat iPhone X ile birlikte Android telefonlar ve iOS telefonlar arasında bir ortak nokta oluştu; Qi teknolojisi! Qi teknolojisi, günümüzde kablosuz şarj için kullanılan bir standarttır. Hem Android hem de iPhone X ile birlikte gelecekte tanıtılacak iOS cihazlar bu teknolojiyi kullanarak kablo bağlantısına ihtiyaç duymadan şarj edilecekler.

Elbette ortak teknolojiyi kullanıyor olmaları ortak şarj pedi kullanacakları anlamına gelmiyor. Android içinde bile şirketler, kendi markalarının şarj pedini kullanması için cihazların kablosuz şarj desteğini sınırlıyorlar. Dolayısı ile kullanıcılarına kendi kulaklığından başka kulaklık kullanmasına bile izin vermeyen Apple, bir iPhone X’un Samsung şarj pedi kullanmasına asla izin vermeyecektir.