Android, Windows'a Çok Yaklaştı

Android kullanımı artık neredeyse Windows kadar yaygın. Neredeyse...

Android, en popüler işletim sistemi olan Windows’u yakında geçecek gibi görünüyor. StatCounter tarafından yayımlanan istatistiklerde Şubat 2017 verileri gerçekten çok şaşırtıcı. Android, Windows’u yakında geçebilir.

İstatistik şirketinin grafikleri gösteriyor ki geçtiğimiz yıllar, Android’in lehine işlemiş. 2012’de Windows’un internetteki popülarite oranı %82 iken Android’in payı yalnızca %2,2 idi. Ancak Microsoft’un işletim sistemi Şubat 2017 istatistiklerinde %38,6’ya kadar gerilerken, Android %37,4 payına ulaşmış.

Beş sene önce böyle bir şey öngörülemezken şimdi ise gerçek olarak karşımızda. Çok hızlı bir şekilde büyüyen mobil dünya pazarının ve yeni telefonların Android ağırlıklı olmasının etkisi çok büyük. Ancak genel anlamda Windows hala kendi pazar payında lider. Masaüstü bilgisayarların işletim sistemlerinin %84’ü Windows.

Bu istatistiklerde ABD ve Avrupa kullanımları baz alındı. iOS ise %24,9’la bu işletim sistemlerini takip ediyor. Android, Asya’da ise çok büyük bir pay elde etmiş durumda. Asya’ya özel markaların çok olması bu durumun en büyük sebebi. Android, Asya’da %50’nin üzerinde bir kullanıma sahip.

Mobil işletim sistemleri gelecek yıllarda nasıl kullanım oranlarına sahip olur, bilemiyoruz. Ancak yorumlarda fikrinizi duymayı çok isteriz.