Android'de Her Saat Başına 350 Zararlı Uygulama Çıkıyor!

Dünya üzerinde 10 akıllı telefondan 9'u Android kullanıyor ve haliyle gittikçe büyüyen kötü amaçlı yazılım tehditleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu anlamda karşılaştığımız rakamlar, artık ürkütücü boyutlara ulaşmaya başladı.

Android cihazınıza hangi uygulamaları yükleyeceğiniz, dikkatle seçseniz çok iyi olur. Zira Google’ın mobil işletim sistemi için sayısız zararlı yazılım içeren uygulamalar, endişe verici bir oranda artışa geçti.

Antivirüs yazılım şirketi G Data’nın güvenlik araştırmacıları, bu yılın ilk çeyreğinde 750.000'den fazla yeni zararlı uygulamanın ortaya çıktığını keşfetti ve tahminlere göre toplam sayı 2017 yılı sonunda 3.5 milyona ulaşacak!

Raporda ayrıca, yazılım güncellemelerinin daha az sıklıkta ve bazen önemli gecikmelerle sonuçlandığı üçüncü parti cihazların arasında, bu problemin özellikle yaygın olduğu konusunda uyarı bulunuyor. Bulgulara göre G Data, zararlı yazılımların enfekte olmuş tüm uygulamaların üçte ikisini oluşturan Android Lollipop ve Marshmallow'da en belirgin biçimde çoğaldığını iddia ediyor.

İşte tüm sürümlerle riskli cihazların tam dökümü:

Gingerbread (Android 2.3 - 2.3.7): %0.9

Ice Cream Sandwich (Android 4.0.3 - 4.0.4): %0.9

Jelly Bean (Android 4.1.x - 4.3): %10.1

KitKat (Android 4.4): %20.0

Lollipop (Android 5.0 - 5.1): %32.0

Marshmallow (Android 6.0): %31.2

Nougat (Android 7.0 - 7.1): %4.9

Dünya üzerindeki on cihazdan yaklaşık dokuz tanesinin Android'le çalıştığını göz önüne alırsak, saldırganların Google'ın işletim sistemini hedeflemiş olması hiç şaşırtıcı değil.

Zarar görmemeye devam etmek istiyorsanız, telefonunuzu düzenli olarak Android'in en yeni sürümüne yükselttiğinizden ve Play Store dışındaki yabancı kaynakların güvenli olduğundan emin olun.