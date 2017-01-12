Android Zirvede, Ancak iOS Kullanımı Hızla Artıyor

Kantar Worldpanel’in son yayınladığı rapora göre, birçok ülkede Android hala zirvede, ancak iOS’un pazar payı hızla artıyor.

Kantar Worldpanel, dün Android ve iOS’un en güncel pazar paylarının ve Android telefonların ve iPhone’un 2016’nın eylül, ekim ve kasım aylarındaki satış oranlarının yer aldığı bir rapor yayınladı. Beklenileceği üzere Android yine önde, ancak iOS da kararlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

Rapora göre, üç aylık süreçte Çin, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da Android telefonlar iPhone’lardan çok daha fazla sattı. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın duyurulmasıyla birlikte iPhone satışları arttı ve iOS’un ABD’deki pazar payı kasım ayı itibarıyla %43,5’e ulaştı. Ancak Android için ABD’de işler iyi gitmiyor. 6 dönem üst üste pazar payında düşüş yaşayan Android’in kasım ayındaki kullanım oranı %55,3’tü. 2015 yılının aynı döneminde bu oran %60,4’tü.

2015’in kasım ayında ise bu oran %37,1’di. Birleşik Krallık’ta ise iOS’un pazar payı Kasım 2015’te %39,2 iken Kasım 2016’te bu oran %48,3’e çıktı. Bu, Birleşik Krallık’ta Android ve iOS’un kıyasıya bir mücadele içine girdiğini gösteriyor. Zira Birleşik Krallık’ta Kasım 2016’daki Android pazar payı %49,6 olarak hesaplandı.

Telefon satışlarına baktığımızda ise, Samsung tarafında Galaxy Note 7 faciasına rağmen Galaxy S7 VE S7 Edge satışları sürüklemiş gibi görünüyor. Eylülden kasıma kadar olan üç aylık dönemde Samsung’un satış oranı %29, iPhone’un satış oranı ise %31’di. Bu üç aylık dönemde Çin’de satılan telefonların %80’i Android olurken satılan Android telefonların %25’i ise Huawei markalıydı.