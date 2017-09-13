Androidcileri Kıskandıracak 4 iPhone X Özelliği!

Yeni iPhone X, Android kullanıcılarının bir süre daha sahip olamayacakları pek çok yeni özelliği de beraberinde getirdi.

Apple, geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 7’lerin ‘geliştirilmiş’ versiyonu olan iPhone 8’lerin yanı sıra şirketin ‘geleceğin telefonu’ olarak adlandırdığı iPhone X'u dün akşam tanıttı.

Gerçekçi olmak gerekirse iPhone X, Android kullanıcılarını pek heyecanlandırmadı. Zaten Android işletim sistemi ile çalışan çerçevesiz ekranlı, çift kameralı, yüz tanıma kilidi olan pek çok cihaz var. Dolayısı ile iPhone X, Android kullananlar için ‘devrimsel’ bir telefon olmaktan çok uzak.

Fakat dürüst olmak gerekirse sıradan bir telefon da değil. Hatta bazı özellikleriyle Android kullanıcılarını kıskandırabilir bile. Yani belki.

O zaman hep birlikte iPhone X’da olup Android telefonlarda olmayan 4 önemli özelliği inceleyelim.

1- ‘Kaydırmalı’ Ev Tuşu Hareketleri

Apple, iPhone X ile birlikte ev tuşuna veda etti. Akıllarda hemen ‘’Ee.. Ana sayfaya nasıl döneceğiz? Arka planda çalışan uygulamalara nasıl ulaşacağız?’’ sorusu oluştu haliyle. iPhone X’da ev tuşu işlevleri için bazı jestler yapmak gerekiyor.

Örneğin; bir uygulamadayken ana sayfaya dönmek için parmağımızı ekranda hızlıca yukarı kaydırmamız yeterli. Ayrıca arka planda çalışan uygulamalar yapmak için aynı şekilde parmağımızı yukarı kaydırıp biraz basılı tutmamız yeterli. Daha sonra sağa-sola kaydırarak istediğimiz uygulamaya geçiş yapabiliriz.

Bu özellik kullanıcı deneyimi açısından çok pratik görünüyor. Bir tuşa basmanıza gerek yok, sadece bir parmak hareketi. Gerçi benzeri işlevleri 3. parti başlatıcılarla istediğimiz parmak hareketlerine atayabiliyoruz fakat burada önemli olan ‘stok’ Android’de var olan özellikler.

İnsanın aklına bu parmak hareketleri ile ilgili bazı sorular gelmiyor da değil. Webtekno’da bir haberi okurken ekranı parmağımızla yukarı kaydırıyoruz. Bu sırada cihaz ana sayfaya dönmek gibi bir hata yaparsa hoş olmaz. Gerçi okurken sayfayı yavaş kaydırıyorduk değil mi? Doğru. Peki galeride eski bir fotoğrafı ararken yukarıya doğru hızlı hızlı kaydırmamız? Neler olacağını cihaz satışa çıktıktan sonra göreceğiz.

2- Animoji

Animojiler, iPhone X’a özel olarak geliştirilmiş özel animasyonlu emojiler. Animasyonu ise biziz. Apple’ın yeni güvenlik sistemi Face ID, yüzümüzü tarayarak bizi emojilere dönüştürüyor. Yüz tarayıcı yüzümüzde yaptığımız hareketleri ve sesimizi algılıyor. Böylece arkadaşlarımıza bir emoji görünümünde konuşup video olarak atabiliyoruz.

Android’de yakın gelecekte böyle bir özellik beklenmiyor. Zaten Snapchat efektlerinin bile yüzümüzden fırladığı düşünülürse biz kötü esprilerimizin sonuna gülen kaka koymaya devam edeceğiz.

3- Daha Gerçekçi SnapChat Efektleri

Android kullanıcıları, Snapchat ya da Instagram efektleri kullanırken o sanal maskenin yüzümüze santim santim uzaktaymış gibi görünmesine alışkınlar. Fakat iPhone X kullanıcılarının böyle bir sorunu olmayacak.

iPhone X’un ‘TrueDepth’ isimli ön kamerası, yüzümüzü üç boyutlu olarak algılayabiliyor. Böylece Snapchat efektleri yüzümüze tam olarak oturuyor. Kendini Animoji ile tamamen köpek yapmak istemeyenler artık Snapchat’te daha gerçekçi kulaklara sahip olabilecekler.

4- Güvenli Yüz Tanıma

Yüz tanıma kilidi yeni bir şey değil, yıllardır pek çok elektronik cihazda karşımıza çıkıyor. Fakat bugüne kadarki yüz tanıma kilitleri ancak yaşlı amcalarımızın, teyzelerimizin cihaza giriş yapmasını engelleyebilirdi. O da uğraşmayacakları için yanlış anlamayın. Çünkü yüz tanıma kilitleri sadece bir fotoğraf ile açılabiliyordu.

Apple, iPhone X ile birlikte ilk kez gerçekten güvenli bir yüz tanıma kilidi oluşturmuş olabilir. A11 Bionic işlemci sayesinde kızıl ötesi teknolojisini de kullanan Face ID, yüzümüzü üç boyutlu olarak tarıyor. Bu sayede cihaza bir fotoğraf gösterdiğinizde kilit açılmıyor. Apple’ın iddiasına göre Face ID’nin hata payı milyonda bir ve asla aşılamaz.

Açıkçası Apple’ın Face ID’yi gerçekten güvenli yapmaktan başka çaresi yok. Zira çerçevesiz ekran için parmak izi tarayıcı cihazdan kaldırıldı. İlk izlenimler ve testler Face ID’nin güvenli olduğunu gösteriyor. Tek sorun Face ID kullanmak istemeyen kişiler için alternatif bulunmayışı.