Android'in Bir Türlü Getirmediği Karanlık Temanın Faydaları

Kullanıcılar tarafından giderek daha fazla tercih edilen ve uygulamalarda yokluğu fark edilen karanlık temalara, Android Pie'da da yer verilmedi. Hem sağlık açısından hemde geliştiricilere kar sağlayacak karanlık temaya talepler artıyor.

Uygulamalarda “gece modu” adıyla giderek yaygınlaşan; kullanıcılar için ihtiyaca dönüşmüş karanlık temalar halen Android için istisnai bir durum. Android Pie güncellemesiyle karanlık temanın da gelmesi beklendi ama maalesef karanlık severleri hayal kırıklığına uğrattı. Uzmanlar ve kullanıcılar ise karanlık temanın istisna değil, ana özelliğe dönüştürülmesini istiyor. Çünkü hem telefon için hem de kullanıcılar için karanlık temalar oldukça faydalı.

Güç Tasarrufu

Karanlık temaların en büyük efsanesi, inanılmaz bir güç tasarrufu sağlaması. Zaten güç tasarruf modunu tercih ettiğinizde siyah bir tema kullanılmasından da anlaşıldığı gibi siyah bataryanızın çabucak bitmesini engeller. Bunun nedeniyse cihazda çoğunlukla; siyah piksellerin kapalı olduğu ve aydınlatılmadığı bir AMOLED ekran kullanılması. LCD ya da IPS ekran kullanıyorsanız da fark etmez, güç tasarrufu her zaman siyahtan yana olacaktır.

Göz Sağlığı

Cihaz ekranlarındaki mavi ışık tehlikesinin yanı sıra aydınlık temalara uzun süre bakmak; göz hastalıklarını tetikleyebilir ya da onlara yol açabilir. Özellikle düşük kontrast, ekrana bakmayı ve içeriği algılamayı oldukça zorlaştırır. Yüksek kontrast ve daha koyu temalar, hem algılamayı kolaylaştırır hem de gözlere daha az zarar verir.

Daha Fazla Etkileşim ve Gelir

Saf siyah arka planlara ve düzgün aralıklı metinlere sahip yüksek kontrastlı temalar gözleri daha az yorduğu için kullanıcının daha uzun süre uygulamada aktif kalmasını sağlıyor. Bu da geliştiricilere daha fazla etkileşim ve daha fazla gelir sağlıyor. Buna rağmen birçok uygulama, hala karanlık tema özelliği sağlamıyor. Oysa karanlık mod ile uygulamada kullanıcı tarafından daha fazla içerik ve reklam incelenebilir; batarya tükenmeden ve gözleri yormadan kullanıcıya daha kaliteli bir deneyim yaşatılabilir.