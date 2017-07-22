Andy Rubin'in Çerçevesiz Telefonu 'Bir Kaç Haftaya' Geliyor

Andy Rubin'in verdiği söze göre Essential Phone'un şimdiye kadar çoktan tanıtılmış olması gerekiyordu ancak sözünü tutamadı.

Haziran ayı sonunda kullanıcılara ulaşacağına dair söz verilen Andy Rubin telefonu Essential, bu sözü kaçıralı çok oldu ve telefon hakkında yeni bir açıklama geldi.

Telefonu rezerve edenlere gönderilen e-postada; Essential üzerinde hala çalışmaların devam ettiği, şuan için de operatörlerden sertifikaların tamamlanması ABD başta olmak üzere uluslararası test işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Postanın en önemli kısmı olarak ise çıkış tarihi verildi. 'Bir kaç hafta' denilen süreç, şimdiden iki hafta sonrasıyla Eylül Ekim aylarına kadar uzanabilir. Bu süreçte çıkacak Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 ve Pixel 2 gibi önemli akıllı telefonlar mevcut. Kullanıcılar bunlardan birini almak yerine 700 dolarlık Essential'ı beklemeye devam eder mi şimdilik merak konusu.