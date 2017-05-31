Andy Rubin'in, Essential Phone Hakkında Söylediği 5 Vaat!

Android'in Babası Andy Rubin, geleceğin telefonu olarak adlandırılan Essential Phone ile ilgili önemli olan ve yapılacak şeyleri söylüyor.

Andy Rubin, bugünkü Kod Konferansı'nda Essential Phone'u tanıttı ve projeyle ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtlama fırsatı buldu.

Tüm hatlarla, sorunsuz bir şekilde çalışabilecek

Amerika'da hangi ağa bağlı olursanız olun, Essential Phone sorunsuz bir şekilde çalışacak ve SIMlock olmayacak. Yani herhangi bir operatörden alınan cihazda sim kart kilidi olmadan, sadece o hat üzerine değil , tüm hatları destekleyecek şekilde gelecek.

Rubin konuşmasında, kısa sürede mağazalara gelecek ve parekende satışları da başlayacağını söyledi. Fakat daha erken ulaşmak için, çevrimiçi alışveriş de bir opsiyon olarak duruyor.

Telefonlar yakın zamanda gönderilecek

Şirket şu anda, ön siparişi verilen cihazların nakliye tarihlerini ayarlıyor. Rubin'in ilk hedefi, siparişi verilen telefonların Haziran 2017'den önce yola çıkmasını sağlamak.

Bunun bir hedef olduğunu ve kesinlik içermediğini belirtmiş olalım. Bu tarz işler nadiren plana göre gidiyor ve bir takım aksilikler çoğunlukla o şirketleri buluyor fakat sonucu zaman içinde göreceğiz.

Temel ilke, sadelik üzerine kurulu

Essential Phone'un tasarımına bakarak, bu söylenilene hak vermemek elde değil. Cihazın ekran-kasa oranının yüksek olduğu gözüküyor, sadece kamera kısmı biraz garip dursa da telefona has bir güzellik katıyor.

Telefonun dış görünüşünden ziyade, içinde de sadelik ön planda diyebiliriz. Zaten Rubin, iç tasarımının epey iddialı olacağını ve sadelik ile birçok kişiyi etkileceğini söylemişti.

Ambient OS işletim sistemi açık kaynaklı olacak

Rubin kesinlikle açık kaynaklı yazılımların hayranı ve bu telefonu da açık kaynaklı olacak. Şu sıralar Google ve Amazon'un yaptığı Google Assistant ve Alexa'ya güçlü bir rakip niteliğinde kendi Essential Home akıllı asistanı olacak. Ayrıca Ambient OS bu hamleleriyle Android'e kesin bir meydan okuma içerisinde bulunuyor.

Modüler sistem ile gelecek

Bu modüler sistemin pek ok kişi için yararlı olmadığını veya en azından çok fazla kullanılmadığını LG G5 ile görmüştük. LG, G5'teki modüler sistemi bırakıp, G6 ile diğer Android telefonlarda olduğu gibi bir yol izlerken Essetial Phone'un böyle bir yol izlemesi takipçilerini şaşırttı.

Bununla birlikte modüler parçalar USB yoluyla bağlanabilecek ve akıllı telefonun yanında piyasaya sürülecek olan 360 derece 4K kamera gibi eklentiler kolayca takılabilecek.