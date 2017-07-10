Andy Rubin tarafından tanıtılan Essential Phone'un normalde kullanıcıların eline ulaşmış olması gerekiyordu, ancak telefon hala nakliye sorunları yaşıyor.

Android’in geliştiricisi Andy Rubin'in duyurduğu Essential Phone, muhteşem bir tasarımla karşımıza çıkmıştı. Sonsuz ekranın en iyi temsilcilerinden birisi olarak daha önce yapılmayanı yapmayı başaran bu telefon için birçok övgü dolu sözler sayabiliriz. Bunun arkasında Andy Rubin’in konferansta yaptığı başarılı konuşmanın da etkisi var. Rubin burada, cihazı ön siparişle satın alan kullanıcıların telefonu 30 gün sonra eline alacağının sözünü vermişti. Bu söz birçok kullanıcının heyecanla yeni telefonu satın almasını sağladı, ancak şu an 33. güne erişmiş olmamıza rağmen telefonu ön siparişle alanlar ne yazık ki telefonu göremediler.

Aslında bu durum kabul edilebilir. Sonuçta nakliye şirketleri bazen bu konularda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar, ancak bu kadar kesin açıklamalar yapan Rubin’in böyle bir söz verip sonrasında gecikme yaşanınca kabuğuna çekilme durumu kullanıcıların sinirini bozdu. En azından bir açıklama yaparak kullanıcıların sinirini hafifletebilme ihtimali olan Rubin, bunu henüz gerçekleştirmiş değil.

Telefonun bu beklentilerini bir kenara bırakırsak, cihazın ekranı ve sağlamlığı herkes tarafından merak ediliyor. Yakın zamanda bu konuda yapılacak testler sayesinde sizleri bilgilendireceğiz.