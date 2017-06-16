Angry Birds Evolution Ücretsiz Olarak Yayınlandı!

Angry Birds Evolution, uzun bir bekleyişin ardından çıkışını gerçekleştirdi. Oyun, diğer Angry Birds oyunlarının aksine sıra tabanlı rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor.

Uzun süredir merakla beklenen Angry Birds Evolution, Android ve iOS kullanıcıları için çıkışını gerçekleştirdi. Sıra tabanlı rol yapma oyunları arasında kendisine yer bulacak yeni Angry Birds'ün oyunu, eski mekanikleri ile yeni mekanikleri birleştirerek ortaya çok daha farklı bir oyun çıkarmış.

100’den fazla yeni kuşun bulunduğu oyunda, 5 farklı sınıf bulunuyor ve bu sınıflar arasında yeteneklerimizi belirliyoruz. Eski oyunlardan farklı olarak bir arenanın içerisinde yapacağımız savaşlar, oynanış bakımından eski oyunlardan tam olarak kopabilmiş durumda değil. Seçtiğimiz 5 kuş sahanın kenarında duruyor ve bu kuşları “çek bırak” yaparak oyuna dahil ediyoruz. Arenaya fırlattığımız karakterler duvara çarptıkça sekiyorlar, bu yüzden tıpkı bilardoda olduğu gibi açıları iyi düşünmemiz gerekiyor.

Yeni oyun birçok etkinlikle birlikte geliyor. Haftalık etkinliklerden düşüreceğiniz nadir kuşlarla daha farklı ve güzel kuşlar elde edebileceksiniz. Etkinlikler dışında oyunda da birçok farklı mod bulunuyor. Bu modlar arasında PvP modu, 5 kişilik takımınızla karşı takımı yenmeye çalışacağınız epik mücadelelere sahne olacak. Supercell oyunlarına benzer bir şekilde işleyecek Angry Birds Evolution, günümüzün popüler telefon oyunu tasarımıyla çıkmış gibi gözüküyor.

iOS ve Android üzerinden ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Angry Birds Evolution, isteğe göre aylık üyelik hizmeti sunuyor. Aylık üyelikte her gün Premium yumurta bileti ve mağazalardan satın alınan altın ve cevherlerde %10 daha fazla kaynak sağlanıyor. Aylık üyelik hizmetinden faydalanmak için 25 dolar(87 TL) gibi bir ücreti gözden çıkarmak gerekiyor. Biricik kuşlarımızı çok daha farklı bir şekilde göreceğimiz Angry Birds Evolution’u aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.