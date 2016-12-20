Angry Birds'ün Candy Crush Çakması Yeni Oyunu Blast Geliyor

Rovio Mobile, kısa bir aradan sonra Angry Birds'ün yeni oyunu Blast'ı duyurdu. Angry Birds: Blast, Candy Crush'ın Angry Birds'e evrimleşmiş hali olarak karşımıza çıkacak.

Yıllardır mobil cihazlarda en fazla oynanan oyunlardan biri olma unvanı taşıyan ve her yeni oyunuyla milyonlarca kullanıcıya ulaşan Angry Birds, kısa bir aradan sonra tekrar yeni bir oyunla kullanıcıların karşısına çıkıyor ancak bu seferki oyun diğerlerinden biraz farklı.

Angry Birds'ü genellikle kuşları hedefe doğru fırlattığımız oyun temasıyla, zaman zaman da Angry Birds karakterlerinin farklı maceralarını anlatan oyunlarla tanıyoruz. Şirket artık bu temada yeni bir fikir bulamamış olacak ki; Angry Birds: Blats oyunuyla Candy Crush'ın üzerine Angry Birds grafiklerini eklemiş.

Oyun her ne kadar Candy Crush gibi görünse de aslında kendine özgü karakterleriyle bu konsepte ekstra bir eğlence katıyor. Hem iOS hem de Android için yayınlanacak olan Angry Birds: Blats'ın çıkış tarihi ise 22 Aralık 2016 olarak belirlenmiş. Ayrıca oyuna ön kayıt yapan kullanıcılar 9.99 dolar değerinde uygulama içi hediyeye de sahip olacak. Eğer oyuna ön kayıt yaptırmayı düşünüyorsanız bu bağlantıya gidebilirsiniz.