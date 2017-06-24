Angry Birds Evolution, Rovio'ya Nefes Aldırdı

Rovio Stüdyoları, Angry Birds Evolution ile daha çok yetişkinleri hedef alarak unutulmaya yüz tutmuş oyun serisini canlandırdı.

Android ve iOS platformunda zamanında oldukça popüler olmuş ve herkes tarafından oynanmış Angry Birds serisi, etkisini kaybetmeye başlayınca daha gelişmiş versiyonu ortaya çıktı.

Finlandiyalı geliştirici firma Rovio, yeni oyunları Angry Birds Evolution ile eski hit oyunları Angry Birds serisine nefes aldırmayı amaçlıyor. Yaptıkları açıklamaya göre yeni oyun; bel altı mizahı, popüler kültür referansları ve sıra temelli RPG savaş sistemine sahip.

Daha önceki oyunlarda olmayan konsol seviyesi grafiklere sahip olan oyunda şimdilik beş farklı türde özgün yeteneklere sahip kuş türü bulunuyor ancak 100 farklı kombinasyonda renkli kuşlara sahip olmak mümkün.

İşte oyunun tanıtım videosu:

Oynaması ücretsiz olan oyunda özel fırsatlara sahip olmak isteyen oyuncular için bir abonelik hizmeti bulunuyor. Bu abonelik hizmeti ise aylık 25 dolar gibi çok yüksek bir ücret, bu nedenle pek fazla özel oyuncu olacağını sanmıyoruz. Oyunun Play Store'da 5 üzerinden 4,5 yıldız aldığını ve 1 milyonu aşkın indirmeye ulaştığını da belirtelim.

Oyunu Android ve iOS cihazınızda siz de denemek isterseniz alttaki linklerden indirebilirsiniz.