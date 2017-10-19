Singapur’daki bir otoyolda meydana gelen bu trafik kazası diğerlerinden biraz farklı. Kayda geçen can ya da mal kaybı yok ama DailyMail gazetesine göre olay fazlasıyla esrarengiz.

Trafik, dünyanın her yerinde sürücülerin korkulu rüyası. Ancak Singapur’da yaşanan bir olayda, hiç de sıkışık olmayan ve kontrollü akışında devam eden otoyolda yaşananlar sürücüleri şok etti.

Bir kavşaktan dönmek üzere olan aracın, aniden beliren başka bir araçla ufak bir çarpışma yaşadığı görüntüler, olayın gerçekleştiği bölgenin yakınında bulunan 3. otomobilin araç içi kameralarına yansıdı.

Gördükleri şey karşısında neredeyse küçük dillerini yutan sürücü ve yolcular, görüntüleri internet ortamında paylaşınca tartışmalar alevlendi. İngiliz DailyMail gazetesi ise tartışmalara ve gizemli olayla ilgili sorulara yer verdi.

Sağa yaptığı dönüşünü tamamlamak üzere olan aracın önünde beliren diğer “Hayalet araba” ona çarpan araç tarafından son anda görülüyor. Öyle ki görüntülerde kazaya karışan normal aracın hızı son derece düşük olmasına rağmen, şoför frene bile basamadan hayalet arabaya çarpıyor.

Kaza öncesinde, görüntülerde izlediğiniz üzere hayalet aracın varlığına ilişkin bir kanıt yok. Haberi dünyaya duyuran DailyMail’in iddialarına göre, araç ya gerçekten var ve aniden ortaya çıktı ya da filmlere taş çıkartan bir görsel efekt şaheseri ile karşı karşıyayız. Ayrıca görüntüleri kaydeden araç kamerasının açısı dolayısıyla “hayalet arabanın kazadan önceki görüntülerini yakalayamadı.

Singapur medyasında ise olayın sonrasına ilişkin daha fazla ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle kazadan sonra neler yaşandığı da bilinmiyor. Kişisel bir yorum katmak gerekirse, profesyonelce hazırlanmış bir video olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yaşananlara ilişkin yabancı basının sunduğu daha fazla kanıt yok.

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