Dünyanın neresinde olursa olsun, bize benzeyen insanlar illa ki çıkabiliyor. Bununla birlikte kopyalarımız her zaman gerçek hayatta da olmayabilir. Aşağıdaki görsellerde de göreceğiniz üzere bize benzeyenler bazen soyut dünyalarda ve yaratıcı zihinlerle oluşabiliyor. Bright Slide, bunu kanıtlamak için gerçek hayattaki insanların, animasyon filmlerinde karakterlerle birebir aynı olabileceğini gösteriyor.
Linguini / Aşçı Fare
Vector / Çılgın Hırsız
Scar / Aslan Kral
Prens Eric / Küçük Deniz Kızı
Prens Adam / Güzel ve Çirkin
Tarzan / Tarzan
Boo / Sevimli Canavarlar
Ned Flanders / The Simpsons
Aladdin / Aladdin
Prenses Jasmine / Aladdin