Gerçek hayattaki insanların, animasyon filmlerindeki karakterlerle ne kadar benzediğini kanıtlayan, birbirlerinin neredeyse aynısı olduğunu gösteren görselleri listeledik.

Dünyanın neresinde olursa olsun, bize benzeyen insanlar illa ki çıkabiliyor. Bununla birlikte kopyalarımız her zaman gerçek hayatta da olmayabilir. Aşağıdaki görsellerde de göreceğiniz üzere bize benzeyenler bazen soyut dünyalarda ve yaratıcı zihinlerle oluşabiliyor. Bright Slide, bunu kanıtlamak için gerçek hayattaki insanların, animasyon filmlerinde karakterlerle birebir aynı olabileceğini gösteriyor.

Linguini / Aşçı Fare

Vector / Çılgın Hırsız

Scar / Aslan Kral

Prens Eric / Küçük Deniz Kızı

Prens Adam / Güzel ve Çirkin

Tarzan / Tarzan

Boo / Sevimli Canavarlar

Ned Flanders / The Simpsons

Aladdin / Aladdin

Prenses Jasmine / Aladdin