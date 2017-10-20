Teknoloji geliştikçe sanat da gelişiyor. İzlediğimiz animasyon filmleri o kadar gerçekçi olmasalar bile kendi evrenlerini o kadar güzel sunuyorlar ki, 7’den 77’ye herkesi büyülemeyi başarıyorlar. Bu filmlerde yer alan ve özellikle gençlerin sevgilisi olan karakterler, sanki gerçek bir film yıldızıymış gibi tanınıyor ve seviliyorlar.
Bugün sizlere bu ünlü animasyon filmlerinde yer alan karakterlere benzeyen gerçek insanları göstereceğim. Bu 14 fotoğraf, animasyon filmleri yerine normal filmler olsaydı karakteri canlandırabilecek kişileri içeriyor.
Up filminden Carl Fredricksen
Tweety’de ki yaşlı kadın.
Frozen’dan Elsa
Up filminden Russell
Ratatouille’nin efsane aşçısı Alfredo Linguini
Monsters'da ki Boo
The Incredibles’tan Edna Mode
Gerçek hayatta Johnny Bravo
South Park’tan Eric Cartman
Gerçek hayatta Peter Griffin
Aslan Kral’dan Scar(Khal Drogo)
The Simpsons’lardan Selma ve Patty Bouvier
Gerçek hayatta Ned Flanders
Gerçek hayatta Moana