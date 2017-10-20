Çocukluğumuzun veya günümüzün kahramanları olan animasyon karakterlerine çok benzeyen insanları sizler için derledik.

Teknoloji geliştikçe sanat da gelişiyor. İzlediğimiz animasyon filmleri o kadar gerçekçi olmasalar bile kendi evrenlerini o kadar güzel sunuyorlar ki, 7’den 77’ye herkesi büyülemeyi başarıyorlar. Bu filmlerde yer alan ve özellikle gençlerin sevgilisi olan karakterler, sanki gerçek bir film yıldızıymış gibi tanınıyor ve seviliyorlar.

Bugün sizlere bu ünlü animasyon filmlerinde yer alan karakterlere benzeyen gerçek insanları göstereceğim. Bu 14 fotoğraf, animasyon filmleri yerine normal filmler olsaydı karakteri canlandırabilecek kişileri içeriyor.

Up filminden Carl Fredricksen

Tweety’de ki yaşlı kadın.

Frozen’dan Elsa

Up filminden Russell

Ratatouille’nin efsane aşçısı Alfredo Linguini

Monsters'da ki Boo

The Incredibles’tan Edna Mode

Gerçek hayatta Johnny Bravo

South Park’tan Eric Cartman

Gerçek hayatta Peter Griffin

Aslan Kral’dan Scar(Khal Drogo)

The Simpsons’lardan Selma ve Patty Bouvier

Gerçek hayatta Ned Flanders

Gerçek hayatta Moana