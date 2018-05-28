Güney Koreli bir geliştirici şirket tarafından piyasaya sürülmüş olan Snow uygulaması, son aldığı güncelleme ile iPhone X'un animoji özelliğini tüm Android ve iOS kullanıcılarının hizmetine sunmuş oldu.

Apple’ın iPhone X ile birlikte tanıtmış olduğu Animoji özelliği, pek çok Android kullanıcısı tarafından kıskanılmıştı. Animoji, gerçekten eğlenceli bir özellik olsa da şu anda dünya üzerinde yalnızca tek bir akıllı telefon üzerinde mevcut. Dolayısı ile sevilse de, eğlendirse de popüler olmaktan çok uzakta.

Fakat Snapchat’in bir kopyası olduğunu söyleyebileceğimiz Snow uygulaması, iPhone X’un animoji özelliğini hem Android hem de iOS akıllı telefonlara getiriyor. Bu sayede dileyen herkes kendini bir emojiye dönüştürebilir, video kaydı alabilir ve sosyal medyada paylaşabilir.

Animoji özelliğinin yalnızca iPhone X’a özgü olmasını sağlayan şey, iPhone X’da bulunan ve yüzü 3D olarak tarayan TrueDepth kamera sistemiydi. Fakat diğer akıllı telefonlarda bu teknoloji bulunmuyor. Dolayısı ile Snow’un Animoji kadar kararlı ve performanslı çalıştığını söylemek çok da mümkün değil.

Yine de Snapchat’in hepsi birbirine benzeyen efektlerinden bıktıysanız ve iPhone X’un Animoji özelliğini merak ediyorsanız, Snow’u buraya tıklayarak Android, buraya tıklayarak da iOS cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamanın animoji haricinde pek çok efekte ve özelliğe sahip olduğunu da hatırlatalım.