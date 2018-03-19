Emniyet Güçleri 70 Milyon Dolarlık Kaliforniyum Ele Geçirdi!

Ankara'da emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, değeri 70 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi. Peki nedir bu kaliforniyum?

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları bir gruba karşı operasyon düzenledi. Operasyon dahilinde Pursaklar ilçesinde bir aracı durdurarak arama gerçekleştiren ekipler, toplam değeri 70 milyon dolar olduğu belirtilen kaliforniyum maddesini ele geçirdiler.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, kaliforniyumun satışı için bir alıcı ile 72 milyon dolar karşılığında anlaştıklarını iddia etti. Kaliforniyumun hangi amaçla, nereden ve nasıl getirildiği henüz bilinmezken, emniyet güçleri alıcının kim olduğunu öğrenme gayretinde. Son derece geniş bir kullanım alanı olan kaliforniyumun tek bir gramı 4 milyon dolar değerinde.

Kaliforniyum Nedir?

Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılabilen, aynı zamanda da dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan metalik kimyasal bir elementtir. Aynştaynyumun ardından yüksek atom ağırlığına sahip elementler arasında gözle görülebilecek kadar üretilen ikinci element olarak bilinir.

Biri 900 °C’nin üstünde ve diğeri 900 °C’nin altında olmak üzere iki farklı kristal yapısı bulunan kaliforniyumun 20 farklı izotopu bulunur. Kaliforniyum-251, 898 yıllık yarı ömrü ile en kararlı izotop olarak göze çarparken kaliforniyum-252, 2.64 yıllık yarı ömrü ile en sık bulunan izotoptur.

Kaliforniyumun radyolojik özellikleri de kesinlikle hafife alınmamalıdır. Zira kaliforniyum, uranyum ötesi elementler içinde pratik uygulaması olan birkaç elementten biridir ve bu uygulamalarda kaliforniyum izotoplarının nötron yayma özelliği kullanılır. Kaliforniyumun iskelet dokudaki biyoakümülasyonu, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozmak gibi etkileri vardır.