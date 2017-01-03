Ankara’da RedHack Üyesi Olan Bir Kişi Gözaltına Alındı!

Ankara’da düzenlenen RedHack operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Türkiye’nin en popüler hacker gruplarından biri olan ve aktivist tutumlarıyla dikkat çeken RedHack üyesi olduğu söylenen Tünay Ş. tutuklandı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Lazepem kullanıcı adını kullanan hacker “Devlete ait gizli belgeleri internet ortamında sızdırmak ve bazı kurumların gizli belgelerine ulaşmaya çalışmak” iddiasıyla Ankara TEM ekiplerinde gözaltına alındı.

Ayrıca "Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak" suçunu da işlediği iddia edilen Tünay Ş.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtiliyor. Bu gözaltı sonrasında diğer RedHack üyelerine yönelik bir gözaltı durumunun olup olmayacağı ise şu an için belli değil.