Halis Yıldız, 50 yaşında ve Ankara’da yaşan 37 yıllık bir motor ustası. 8 yıldır bir hayalin peşinden koşuyor: Egzozlardan çıkan zehirli gazları yakarak yok eden emisyon sistemi. Kendisi hayalini gerçekleştirdi ve şimdi sesini duyurmaya ihtiyacı var.

Ankara’nın merkez ilçelerinden Mamak’ta yaşayan Halis yıldız, daha hiç bir otomotiv firması, bilim otoritesi çevresel sorunlara ilişkin işe yarar uyarılar vermiyorlarken bir hayal kurdu. egzozlardan çıkan zehirli gazların miktarını merak eden Yıldız araştırma yapmaya başladı. Karşılaştığı şey, onu müthiş bir buluşun eşiğine getirdi: Motor enjektörlerinde yapılan bir hata sonucu bütün zehirli gazlar havaya karışıyordu

Yaptığı keşfin ardından çalışmalarına ağırlık veren Yıldız, çeşitli üretim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ardından testler yaptı. En nihayetinde bir cihaz üretti ve bu cihazı enjektörlere taktığında, egzozdan çıkan zehirli gazların yanarak yok olmalarını sağladı. Başarısını bir çok üniversiteye ve akademik birime taşıyan Halis Yıldız bilim insanlarına da gerekli testleri yaptırttı. Sonuç: Bilimsel başarı.

Emektar mucit Halis Yıldız, devlet yetkililerinden destek bekliyor:

Kendisine göre bu sistem tüm motorlu taşıtlarda kullanılabilir. Temel anlanda egzozdan çıkan yanmamış gazların kirlilik konusunda çok büyük etken olduklarının altını çizen Yıldız, şu bilgilerle bizleri aydınlatıyor:

“Bu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Bunun üzerine bir çalışma başlattım. Yaklaşık 8 yıllık bir ARGE çalışması. Bununla ilgili yabancı ülkelerden ulaşmak isteyenler oldu, şemayı benden almak isteyenler oldu. Ama ben, ‘bu iş dünyaya mal olacaksa Türkiye'den yayılsın’ düşüncesi ile kimseye vermedim. Bu cihaz enjektörlere takılıyor. Püskürtme sistemlerine takılıyor. Yani yakıtı atomize ediyor. Daha fazla parçalara bölerek hava ile daha iyi karışmasını ve yanma veriminin yükselmesini sağlıyor. Bu da içeriye giden tüm yakıtın tamamını yakıyor. O yüzden dışarıya hiç bir şekilde karbommonoksit veya karbondioksit gazları çıkmıyor. Hepsi yanma odasında yok ediliyor. Sistemin çalışma şekli bu. Benzin veya dizel tüm motorlu araçlarda, buna gemileri de dahil edebilirsiniz, tankları da, trenleri de, yani motorlu taşıtların tamamına. Hepsine uygulanabilir bir sistem."

Halis Yıldız’ın bu sistemi geliştirmesi ve daha uygulanabilir bir hale getirmesi için devlet yetkililerinden ve yatırımcılardan destek alması gerekiyor.