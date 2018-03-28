Ankara’daki Bu Caddenin Adı, Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu!

Başkent Ankara’da Melih Gökçek döneminde adı değiştirilen ve Bangladeş’in ilk başbakanının adı verilen (şimdi derin bir nefes alın) “Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı” isimli caddenin adını değiştirmek için imza kampanyası başlatıldı.

Ankara’daki görevinden alınan Büyükşehir Belediye Bakanı İ. Melih Gökçek döneminde, Çayyolu ilçesideki bir caddenin adı değiştirilmişti. Normalde bir caddenin adının değiştirilmesi olağandır, fakat bu sefer telaffuz ederken soluk soluğa kalacağınız bir isim verildi:

Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı:

Cadde, ismini Bangladeş’in ilk başbakanı olan devlet başkanı olan Banga Bandhu Şeyh Mucibur’dan alıyor. 1972’de ülkesinin görevi devralan Mucibur, ilerleyen yıllardaki askeri darbeyle indirildi. Kendisinin ailesiyle birlikte söz konusu darbe esnasında öldürüldüğü düşünülüyor.

Ancak Ankaralılar ve özellikle bölge sakinleri, bu uzun ve zor isimden dolayı oldukça şikayetçiler. Bu nedenle başlatılan imza kampanyası, caddeye Türkiye için önemli birisinin adının verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ankara’nın şimdiki Belediye Başkanı Mustafa Tuna’ya seslenen Ümit Mahallesi Muhtarı Ayşe Çalışkan, vatandaşlardan gelen şikayetleri şu şekilde aktarıyor:

“4 yıllık muhtarlık sürecimde en fazla şikayeti bu bulvarın isminin değişmesi konusunda aldım. Belediye, nüfus müdürlüğünde kayıt yaptıracak kişi oturduğu yeri telafuz edemiyor. Evinde misafir ağırlayacak, adres tarif edemiyor. Acil ambulans, itfaiye, polis çağıracak derdini anlatamıyor. İnsanlar artık bu trajikomik durumdan rahatsız olmaya başladı.”

“Kendi değerlerimizi cadde ve sokaklarda yaşatmak varken, söyleyemediğimiz bir ismi kullanıyoruz. Millileşmenin ön plana çıktığı günlerde bizler, Çayyolu sakinleri olarak bu bulvarın ismini ‘Atatürk’ veya ‘Mustafa Kemal’ şeklinde değiştirilmesini istiyoruz. Dilekçemizi yazdık, imza kampanyası başlattık, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna’dan çözüm bekliyoruz.”

Daha önce caddenin tabelası bölge sakinleri tarafından değiştirilmişti:

Melik Gökçek görevden alınmadan önce bölge sakinleri, değişikliği reddederek caddenin tabelasını kaldırıp, kendi yaptıkları “Cumhuriyet Devrimlerinin Bekçisiyiz Bulvarı” isimli tabelayı asarak tepki göstermişlerdi.