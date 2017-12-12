Ankara Girişimcilik Zirvesi Start Now 24 Aralık'ta!

Ankara Girişimcilik Zirvesi Start Now, geleceğin girişimcilerini 24 Aralık'ta Kızılay Demonti Otel'e girişimciliğe ilk adımlarını atmak için bekliyor.

Ankara’da bir ilk olan Ankara Girişimcilik Zirvesi, Türkiye’de girişimci olmak ve fikrini hayata geçirmenin ilk adımlarını attıracak bir etkinlik ile 24 Aralık Pazar günü 10:00’da Kızılay Demonti Otel’de kapılarını geleceğin girişimcilerine açacak.

Start Now, Start Update ve Start Up olmak üzere üç aşamadan oluşan temanın ilk etkinliği olan Ankara Girişimcilik Zirvesi Start Now’da Girişimcilik 101, Fikirden Harekete, -30 Yaş Girişimci Maceraları ve Başarı/Başarısızlık Hikayeleri konularında oturumlar gerçekleştirilecek.

Oturum/Konular

Girişimcilik 101​

Türkiye Girişimcilik Ekosistemi ve Destekler (Sinem Ulutürk – Startup Mentor Turkey Kurucusu)

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik (Seda Çakmak – Lavarla Kurucu Ortağı)

Kosgeb Devlet Destekleri (Metin Karaçay – Kosgeb Başkanlık Muşaviri)

Türkiye’de “Girişimci Kafası” (Kaan Gülten – Webtures Kurucusu, Mentor, Girişimci Kafası Yaratıcısı)

Fikirden Harekete

Olmazsa Olmaz “Kanvas İş Modeli” (Yakup Bayrak – Cizio.com Kurucusu)

Etkin ve Online Ol (Buğra Ayan – Müdendis, Yazar)

Reklamı Geç, İçeriğe Gel (Gökhan Ertek – SIU Medya Kurucu Ortağı)

-30 Yaş Girişimci Maceraları

Mehmet Taşhanlıgil – (Eğitmen,Girişimci, SpeedyMemo Kurucu Ortağı)

Salih Çağlar İspirli – ( SIU Digital Kurucu Ortağı, Girişimci)

Nevzat Can Ünsal -(Youtuber, Kurcala Kanal Kurucusu, Oyuncu)

Başarı/Başarısızlık Hikayeleri

Başarısızlık Hikayeleri (Emre Aksoy – Fuckup Nights Ankara Oturumu)

Girişimde Yatırım Öncesi Süreç (Erdem Lafçı –Girişimci, A Word Oyunu Yaratıcısı, Apps Kurucu Ortak

Girişimde Yatırım Süreci –(Zafer Elcik – Otsimo Kurucu Ortak)

Sınırlı sayıda katılımcının bulunacağı etkinliğe ankaragirisimcilikzirvesi.com adresinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.