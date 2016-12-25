Ankara Startup Zirvesi 25 Aralık 2016'da Başlıyor!

Her aşamasını Bilkent Genç Girişimciler Kulübü öğrencilerinin hazırladığı Ankara Startup Zirvesi, 25 Aralık 2016'da Bilkent Otel'de gerçekleşecek.

Bilkent Genç Girişimciler Kulübü tarafından düzenlenen Türkiye'deki ilk startup etkinliği olarak farkını ortaya koyan Ankara Startup Zirvesi, 10. defa bu sene 25 Aralık'ta Bilkent Otel'de gerçekleşecek. Ülke genelinden gelen 800 kişiyi ağırlayacak olan bu güzel zirve, girişimcilik ekosisteminin önemli isimlerini öğrenciler başta olmak üzere tüm Ankara ile buluşturuyor olacak.

Türkiye'nin gözde girişimlerini, kurucularını ve en önemli yatırım gruplarını ağırlayacak etkinlikte; projeleriyle başvurmuş ve finale kalmış 8 girişim, finalde olmayan ama seyirci karşısında 1'er dakikada sunum yapacak 12 girişim; yatırımcılara ve katılımcılara sunum yapma fırsatı yakalayacak.

Ankara Startup zirvesi sadece girişimler konusunda değil, aynı zamanda panelleriyle de ön plana çıkıyor. Onedio kurucu ortağı Kaan Kayabalı, Paraşüt kurucu ortağı Sean Yu, Proline Ventures'dan Hakan Metin Akgün, 500 Startups Türkiye'den Rina Onur Şirinoğlu, Sadecehosting kurucusu Selçuk Saraç, Connected2.me kurucusu Ozan Yerli, Mackolik.com kurucularından Namık Kural gibi birçok isim de konuşmacı olarak bu etkinlikte yer alacak.

Her aşamasını Bilkent Genç Girişimciler Kulübü öğrencilerinin hazırladığı Ankara Startup Zirvesi; Türkiye'nin öğrenci tabanlı en büyük girişimcilik etkinliği olma özelliği taşıyor. Biletler ve detaylı bilgi için www.ankarastartup.com adresini ziyaret edebilirsiniz.