[ANKET] Akıllı Telefonlar Hangi Materyallerden Yapılmalı?

Tonlarca para döktüğümüz akıllı telefonlarımızın gövdesi hangi materyallerden yapılmalı?

Akıllı telefonlar şüphesiz fiyat olarak sürekli bir yükseliş yaşıyor. Çoğunlukla kullanılan materyallerin kalitesi de bunu takip ediyor.

Eskiden telefonlarımızın plastikten başka bir malzemeyle yapılması oldukça egzotik bir durumdu. Çok az modelde metal ve benzeri malzeme kullanılırdı. Şimdiki modern telefonlarda ise her tür malzemeyi görmek mümkün.

HTC'nin zamanında çıkardığı olay yaratan metal tasarımı, kullanıcıların dizaynı çok beğenmelerine neden olmuştu.Orjinal Apple iPhone modeli de metal bir gövdeyle çıkmış, beğeni kazanmıştı. Hepsiyle birlikte 2013 yılında tanıtılan Sony Xperia Z, metal bir çerçeveyle ön ve arka cam paneli birleştirerek sevilen bir tasarıma imza atmıştı. Bu dönemde hala plastik telefonlar üreten Samsung, Galaxy S6 serisiyle birlikte dizayn politikasını baştan aşağıya yenileyerek Sony gibi metal çerçeve iki cam panel yoluna girdi.

Bunlarla hiç uğraşmayan modeller arasında da Xiaomi Mi MIX ve HTC U Ultra bulunuyor. Xiaomi, Mi MIX modelinde seramik bir gövdeyle çizilmezlik ve dayanıklılık sağlarken HTC U Ultra ise Safir Cam kullanarak yine benzer dayanıklılık değerlerine ulaşmıştı.

Bütün bu bahsettiğimiz telefonlar gördüğünüz gibi amiral gemisi modelleri. Firmaların genellikle yüksek paralar aldıkları modellerinin dizayn ve malzeme kalitesine önem vermesi bizce de kötü bir durum ancak bu duruma karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Bu firmalar gelirlerini önemsemek zorundalar ve büyük gelir elde ettikleri ürünlere daha çok ilgi göstermeleri normal karşılanmalı. Yine de orta seviyede kaliteli gövdelere sahip cihazlar Sony ve Samsung gibi markalarda mevcut. Xiaomi gibi Çinli üreticiler ise amiral gemilerini bu firmaların orta seviye fiyatlarında sattıkları için yine üst seviye materyal seçimine bu yolla ulaşılabilir.

Şimdi gelelim sizin fikrinize. Akıllı telefonlarımıza ciddi bir miktarlarda para ödüyoruz. Size göre hangi materyalden yapılmış bir telefon verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar verir?