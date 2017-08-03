[ANKET] Akıllı Telefon Depolama Seçimi: Ne Kadarı Gerekli?

Akıllı telefon satın alırken en çok dikkat ettiğimiz, etmemiz gereken alanlardan biri olan depolama hakkında işleri sizin için açıklığa kavuşturduk.

Akıllı telefonlarda kullanılan uygulamaların boyutlarının artması, kameraların kalitelerinin artmasıyla ve yüksek çözünürlüklü videoların hayatımıza girmesi ile başlayıp uzun bir liste haline getirebileceğimiz yüksek depolama gerektiren durumlar, çoğu kullanıcıya baş ağrısı oluşturmakta.

Platformu ne olursa olsun teknolojinin birer harikası olan ancak üretim zorlukları ya da ticari çıkarlar adına depolama alanı olabildiğince kısılan akıllı telefonlarımız, günlük hayatımızı inanılmaz derecede kolaylaştırıyor; ta ki "Hafıza dolu" ya da "Yetersiz depolama alanı" uyarısını görene kadar. Android ve iOS cihazlarda uzun süre temel ve en yaygın depolama miktarı olarak 16 GB kullanılıyordu. 16 GB ile o günlerde rahat bir kullanım imkanına sahipken artık bu miktar çoğu zaman yetersiz kalabiliyor.

Dikkat: Akıllı telefonunuzun markası, modeli, işletim sistemi ne olursa olsun kullanılabilir depolama alanı daima toplam depolama alanından düşüktür. Bunun nedeni sistem dosyaları ve kurtarma bölümlerinin kapladığı alanları kullanmanın mümkün olmamasıdır.

Sizler için bu anket ve rehberde akıllı telefon satın alırken size en uygun hafıza miktarını bulmanızı sağlayacağız. Yazımıza başlamadan belirtelim; hangi platformda (Android & iOS) telefon alırsanız alın, 2017 yılından itibaren 16 GB depolamaya sahip bir telefon almanızı tavsiye etmiyoruz.

Telefonu ne amaçla kullanacaksınız?

Öncelikle belirlemeniz gereken en önemli unsur; telefonu hangi amaçla kullanacağınızı bilmelisiniz. Eğer oyun oynuyorsanız ya da bol bol fotoğraf/video çekiyorsanız telefonunuzun düşük hafızalı olması size sorun yaratacaktır.

Kullanım hedefiniz bolca oyun oynamayı içeriyorsa:

Telefonunuzun dahili depolaması mümkün olduğunca yüksek olmalı. En az 64 GB modelleri tavsiye ediyoruz. Eğer oyun sayısını az tutarım derseniz 32 GB ile de işinizi halledebilirsiniz. MicroSD kart desteğinin olup olmaması malesef oyunlar karta taşınamadığı için bir etkiye sahip değil.

Kullanım hedefiniz bolca fotoğraf/video çekmeyi içeriyorsa:

Telefonunuzun dahili hafızası en az bir gün içinde çekeceğiniz video ve fotoğrafları tutabilecek büyüklükte olmalı.

Akşam evinize gittiğinizde Google Fotoğraflar, iCloud, Mi Cloud, Dropbox, MEGA gibi bulut servislerine yedekleme yapıp hafızanızı boşaltabilirsiniz. Böyle servisler kullanmayacaksanız telefonunuzun MicroSD kart desteği olmalı. Bu destek olmayan bir telefonla fotoğrafları silmeden uzun süre gitmeniz malesef mümkün değil.

Sonuç olarak en az 32 GB depolamaya sahip ve MicroSD kart desteği sunan bir telefonla işinizi rahatlıkla halledebilirsiniz.

Son olarak telefonunuzda bolca müzik dinliyor ve bu müzikleri çevrimdışı indirme yoluyla dinliyorsanız; mutlaka MicroSD kart destekli bir telefon almanız gerekiyor. Yeni nesil yüksek kaliteli müzik dosyaları yüksek boyutlara ulaşabilmekte, bu nedenle bir yerden sonra müzik arşiviniz dahili depolamanıza fazla gelecektir. Tabi bundan kurtulmanın yolu olarak online müzik hizmetlerini kullanabilirsiniz. (bkz. Spotify, Apple Music, Deezer...)

Telefonu ne kadar kullanmayı planlıyorsunuz?

Akıllı telefon alırken karar vermemiz gereken bir diğer nokta da yeni bir telefona ne zaman geçmeyi düşündüğünüz. Aldığınız telefonu parçalanana kadar kullanan biriyseniz depolama alanını yüksek tutmanız cihazın kullanım ömrünü oldukça uzatacaktır. Bu alanda verebileceğimiz tek tavsiye; bütçenizin imkan verdiği en yüksek depolamaya sahip telefonu satın almanız. Şüphesiz yazılım desteği de bu tür kullanıcılar için önem taşıyor. Bu sebeple uzun ömürlü telefon isteyen kullanıcılara yapabileceğimiz en iyi tavsiye bütçeleri yetiyorsa 128 GB ve üzeri yeni nesil bir iPhone almaları. Bunun temelinde iPhone sevgimiz değil; Apple'ın akıllı telefonlarına beş yıl boyunca güncel yazılım desteği sunması yatıyor. Eski işletim sistemli bir Android malesef kullanılabilirliğini ve en önemlisi çevrimiçi ortamda güvenilirliğini yitiriyor.

Bu kategorilere girmiyorsanız ve günlük işlerinizi halledecek az sayıda uygulama yükleyeceğiniz bir telefon arıyorsanız 32 GB dahili depolama işinizi rahatlıkla görüp uzun süre sizi götürecektir ancak bütçeniz buna el vermiyorsa 16 GB ile de bir süre boyunca rahatlıkla telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Son olarak gelelim anketimize. Kullandığınız akıllı telefonun hafızası ne kadar ve size yetiyor mu? Diğer okuyucuları da aydınlatmak için çözümlerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz.

Editöryal yazılarımızın devamını bekliyorsanız yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz.