[ANKET] Android Cihazınız Nougat Güncellemesi Aldı mı?

Geçtiğimiz gün açıklanan bilgilere göre Nougat ciddi bir gelişme kaydederek sonunda tüm cihazların %11,5'ine ulaştı. Peki ya sizin telefonunuz?

Android'in şimdiki en güncel ve stabil sürümü olan Android 7.0/7.1 Nougat, geçen ay Android kullanan cihazların %11,5'ine ulaştı.

Android dünyasının aşırı yavaş gelen güncellemeleri ve optimizasyon eksikliği en eski kullanıcıdan en yenisine herkesi rahatsız etmiş ve bıktırmış durumda. Bu yıl durumun daha da kötüye gittiğini gösteren veriler ise, Android 8.0'ın çıkmasına bir kaç ay kala Android Nougat'ın daha sadece tüm cihazların onda birine ulaşabilmiş olduğunu işaret ediyor.

6 Temmuz itibariyle Android dünyasında versiyon dağılımı şöyle:

Bu veriler ışığında, sizin cihazınız hangi bölgede yer alıyor?