Anket: Android Kullanmaya Hangi Sürümle Başladınız?

Google’ın mobil işletim sistemi Andorid, aynı zamanda en çok kullanılan işletim sistemi oldu. Yaklaşık 10 yıldır hayatımızda olan sistem, bu güne kadar 9 farklı sürümle sunuldu.

5 Kasım 2007’de hayatımıza giren Android’in doğum günü aslında çok karmaşıktır. Dönemine kıyasla ileri düzey ekosistem olan yazılım, milyonlarca insana sunulmadan önce sayısız teste tabi tutuldu. Ancak otoriteler, onun doğum gününü halka açıldığı gün olarak düşünürler. Bu yüzden 5 Kasım günü teknoloji dünyası için anlamlıdır.

Uzun bir hat çerçevesinden on yıldır çeşitli Android sürümleri görüyoruz. Her biri, Google tarafından seçilen ve neredeyse bütün dünya kültürleri tarafından bilinen tatlı yiyeceklerin isimlerini alıyor.

1.6 Donut ile başlayan süreçte birkaç tatlıyı geçerek 8.0 Oreo’ya kadar geldik. Hatta önümüzdeki yıl sunulması beklenen 9.0 sürümünü de konuşmaya başladık. Sürüm isimlerinin baş harfinde alfabetik sırayı takip eden Google, P harfi ile başlayan bir tatlı adı düşünüyor olmalı.

Artık yapay zekanın ve yapay zeka birimlerine sahip işlemcilerin de desteğini alacak Android ailesi, gün geçtikçe daha güçlü bir sistem haline gelecek ve daha gelişmiş işlemler gerektiren görevleri destekleyecek.