[ANKET] Metal Gövdeli Telefon mu Kablosuz Şarjlı Telefon mu?

Kablosuz şarj şüphesiz bir çok kullanıcısı için hayatı kolaylaştıran bir özellik. Peki, sırf bu özelliğe sahip olmak için arka tarafı cam bir telefon alır mısınız?

Son yıllarda kablosuz teknoloji altın çağını yaşıyor. Firmalar da teknoloji ilerlesin diye mi yoksa cepleri daha çok para dolsun diye mi yapıyor bilinmez, kablosuz teknolojiye oldukça önem veriyorlar.

Son model iPhone'lar, geçen yıla göre fiziksel olarak tek farklılık olarak cam bir arka panele sahipler. Bu cam panelin kullanılmasının yegane sebebi ise kablosuz şarj. Apple'a göre bile artık oldukça önemli bir hale gelmiş olan kablosuz şarj teknolojisi yeni iPhone modellerinde bulunsun diy metal gövdeden vazgeçip cam bir tasarıma adapte olmayı göze alan teknoloji devi bu konuda yalnız değil. Bir çok Android telefon üreticisi de şuan piyasadaki kablosuz şarj teknolojisini telefonlarına adapte edebilmek için metal gövdelerden vazgeçip cam ya da başka (seramik) materyallere yöneldiler.

Söz konusu cihazlar, her gün saatlerce elimizde ya da karşımızda duran cisimler olunca, her şeyi aslında bir miktar önem kazanıyor. Elinize aldığınızda verdiği kalite hissi, dayanıklılık hissi, temiz görünmesi gibi bir çok hissiyatla bağlaşık etken mevcut. Bunun yanında bir de kullanışlılık söz konusu. Bahsettiğimiz gibi, kullanması zor olan ya da işe yaramayan bir şeyi yanımızda taşımak pek de akıllıca olmazdı.

Kablosuz şarj teknolojisi kullanıcıların bir kısmı için vazgeçilmez olsa da diğer kısmının tam anlamıyla umrunda bile değil. Hatta çoğunluğun düşüncesi, "elimdeyken şarj olmuyorsa yemişim öyle kablosuzu" şeklinde bir fikre sahip. Bu yaklaşım bana da bir nebze doğru geliyor. "O kablosuz şarj aletinin üzerine koyana kadar kabloyu da takarım" demekten alamıyor insan kendini.

Biz yine de bir bilene danışalım istedik, kullanıcıya soralım dedik. Siz yeni akıllı telefonunuzu alırken sırf kablosuz şarj desteği olsun diye arkası cam bir cihaz mı alıyorsunuz, yoksa sadece cam daha hoş göründüğü için mi alıyorsunuz? Bunun yanında metal severler de anketimize katılarak kablosuz şarjı isteyip istemediklerini belirtirlerse güzel olur.