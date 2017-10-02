[ANKET] Temassız Ödeme Teknolojisi: Türkiye'nin Durumu

Dünya genelinde bir çok ülkede yaygınlanmış ve cayır cayır kullanılan teknoloji bir çoğu için vazgeçilmez. Peki ülkemizde durum nasıl?

Temassız ödeme, akıllı telefonlarda uzun süredir kullanılan ve son zamanlar önemi iyice artan NFC yani Yakın Alan İletişimi donanımının kullanımıyla var olan bir teknoloji. Kart taşıma gerekliliğini ortadan kaldıran ve 7/24 yanımızda bulunan telefonlarımıza bir işlev daha ekleyen bu standart, ülkemizde çok yaygın olmasa da mevcut.

Öncelikle belirtelim, tanımdan da anlayacağınız üzere yazımızda kapsadığımız konu temassız özellikli kredi ve banka kartları değil, akıllı telefon kullanılarak yapılan temassız ödemelerdir. Bu teknolojiyi kullanabilmek için akıllı telefonunuzda NFC desteği olması ve Android cihazlar için ise Root ya da herhangi bir yazılımsal müdahalenin yapılmamış olması zorunluluğu mevcuttur.

Her neyse, uyarıları geçip konumuza dönelim. Dünya çapında, ABD başta olmak üzere bir çok ülkede temassız ödemeler yapılan alışverişlerin büyük bir kısmını kapsıyor. Bunun altında yatan nedenlerden bir kaç tanesi Android Pay ve Apple Pay gibi büyük hizmetlerin ülkemizde aktif olmaması ancak diğer ülkelerde neredeyse tüm bankalarla anlaşmalı şekilde sorunsuz çalışması olarak sayılabilir.

Ülkemizde sayılı bankanın sunduğu mobil temassız ödeme teknolojisi, kimi zaman kredi kartına sahip olma zorunluluğu isterken İş Bankası'nın hizmetinde banka kartları da temassız ödemeyle kullanılabiliyor. Bu mobil ödemeler için cihazınıza her bankanın uygulamasını kurma zorunluluğu biraz kötü olsa da, ülkemize saydığımız büyük ödeme sağlayıcıları gelene dek teknolojiyi kullanmak için tek seçenek malesef bu. Uygulamalara geçelim.

İş Bankası - Maximum

Uygulamayı yüklemenizin ardından mevcut müşteri bilgilerinizle tüm eksik noktaları doldurduktan sonra aktif durumdaki kartlarınız uygulamada gözükecektir. Kullanmak istediğiniz kartı seçip sağ üst köşede yer alan kart ayarlarına girerek mobil temassız ödemelere aktif hale getirmeniz gerekmektedir. Bunun yanında Android sistem ayarlarında da aynı şekilde varsayılan ödeme yöntemini Maximum uygulaması yapmanızda fayda var.

Yapı Kredi - Yapı Kredi Cüzdan

Bu bankanın uygulaması da aynı şekilde İş Bankası gibi mobil temassız ödemeyi kullanmamıza olanak sağlıyor ancak tek farkla, uygulama sadece kredi kartınız varsa çalışıyor. Banka kartlarıyla ödeme yapmak mümkün değil. Bunun dışında bir küçük bilgi parçacığı da Yapı Kredi sayfasından geliyor: "Ödemenizi gerçekleştirmek için tek yapmanız gereken, telefonunuzu temassız özellikli POS cihazına yaklaştırmak. 50 TL altı işlemlerinizi şifreye gerek kalmadan, 50 TL ve üzeri işlemlerinizi ise, POS cihazından kart şifrenizin girişini yaparak tamamlayabilirsiniz."

Diğerleri

Akbank ve TEB'de mobil ödemelere destek veren bankalardan bir tanesi ancak kullanım alanımız her bankaya ulaşamadığı için test etme şansımız malesef yok. Bu uygulamalara ait linkleri de vereceğimiz yazımızda eğer müşterileriyseniz kendiniz deneyerek görebilirsiniz.

Bahsettiğimiz bankalar dışında bu teknolojiyi destekleyen bildiğiniz bankaları yorumlarda belirtirseniz biz de yazıya ekleyerek herkesin kullanımına yardım edebiliriz. Şimdi gelelim asıl soruya. Bu teknoloji size ne kadar kullanışlı ya da gerekli geldi? Siz temassız ödeme kullanıyor musunuz, kullanmıyorsanız kullanmayı ister miydiniz? Alttaki ankete gireceğiniz bilgiler genç ve kendini genç hisseden okuyucularımızın teknolojiye yaklaşımıyla ilgili bir bilgi tablosu ortaya çıkaracak.