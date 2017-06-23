Anksiyete'yi Yenmek İçin Bilimin Onayladığı Yollar!

Anksiyete gibi sarsıcı hastalıkları yenmek için bilimin size birkaç tüyosu var. Çağımızın hastalıklarından anksiyeteyi yenmek için hayat felsefenizi bu yazıda yazılanlara göre çevirebilirsiniz.

Endişelerinizden kurtulamıyor musunuz? Bir şeylerin üstesinden gelmeye çalıştığınız her seferinde başarısız mı oluyorsunuz? Durumunuz ne olursa olsun, “bilim” bunun üstesinden gelebilir.

Anksiyete, kaygı, korku, huzursuzluk, iş yerinde veya okula odaklanamama sorunu, hafif uyku ve kolayca üzülme gibi sorunlarla baş ediyor olabilirsiniz. Özellikle ergenlik döneminin sonlarında sıkça görülen bu durumlar, son derece ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebep olabiliyorlar. Başkaları tarafından sürekli olarak eleştirilme hissiyatı, her yaptığınız şeyde bir kusur olduğunu düşünmenize sebep olabilir. Bunun için sayısız örnek verebiliriz. Bu tarz durumlar içinde yaşayan ve bir türlü bu duygudan çıkamayan dostlarımıza güzel bir haber verelim. Dünya üzerinde yaşayan neredeyse her insan, bu özelliklerden birçoğunu hayatının bir döneminde hissetmiş oluyor. Burada aile ve çevrenin de desteği ile bu duygulardan çıkmayı başaran milyarlarca insan var. Bu süreç sizin için de bir gün geçecek ama bunu hızlandırmak ve hayatınızı daha mutlu yaşamak için bilimin size sunduğu birkaç öneri var. Gelin bilimin önerilerine şöyle bir göz gezdirelim. Bunu yaparken de hoş bir müzikle beraber yapabiliriz.

Bilim nasıl yardımcı olabilir?

Bilimi yalnızca uzayla ya da küçük mikroorganizmalarla ilgilenen bir alan olarak düşünebilirsiniz, ancak bilim içerisinde psikolojinin de bulunduğu çok geniş bir alanı kapsar. Deney yapılabilen her şey, aslında bilimdir. Aşağıdaki öneriler Paris’te düzenlenecek 30. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi’nde ve Cambride Üniversitesi’nde ortaya çıkan anksiyete gibi sorunlarla başa çıkma becerilerinden bazılarıdır.

Kötü Şeyler Yapın

Hayatınızın kontrolden çıktığını mı hissediyorsunuz? Hiçbir şey sizin elinizde değil. Bütün kararların inanılmaz zor geldiği, bir işe başlamanın inanılmaz uzun zamanlar gerektirdiği bir dönemden geçiyorsanız, bu kötü hissiyatı atlatmanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Kararsızlığın üstesinden gelmek ve yeni bir projeye başlamak istiyorsanız, projeyi “kötü bir şekilde” yapın.

Bu birazcık garip gelebilir, ancak yapılması gereken şeyleri beklerseniz asla ilk adımınızı atamazsınız. Unutmayın, sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Bir şeylerin iyi veya kötü olacağını düşünmeden yapacağınız bir şey, karar verme sürecinizi hızlandıracak ve sizi doğrudan eylem haline geçirecek. En başarılı insanlar bile hayatlarının ilk dönemlerinde sayısız defa yere düşmüş ve kalkmasını bilmiştir. Eğer bunu yapmazsanız, yapacağınız tek bir düzgün iş için çok fazla zaman harcayacak ve sıkıntıya düşeceksiniz. İnsanlar genellikle bir şeyler yapmak için “mükemmel zamanı” beklemek isterler. Fakat bu erteleme, uzun gecikmelere ve engellere yol açacaktır. Bunun yerine bir işe “kötü şekilde” başlamak, en azından başladığınız anlamına gelecektir.

Bir şeyleri kötü olması için yapmak, gerçekten kötü olduğunda üzülmemenizi sağlayacak. Haydi bugün uzun süreden beri gerçekleştirmek istediğiniz bir şeyi “kötü bir şekilde” gerçekleştirin.

Bağışlayıcı olun ve endişelenmelerinizi erteleyin

Yapmış olduğunuz hatalar konusunda çok fazla özeleştiri mi yapıyorsunuz? Başkaları tarafından da sıkça eleştiriliyor olabilir, yeterince iyi olmadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak böyle düşünmeniz sizin için asla iyi olmayacaktır. Dediğimiz gibi kötü bir şey de yapmalısınız, her şey iyi olamaz. Bununla birlikte geçmişte yaptığınız bazı hatalar için kendinizi affetme zamanınız geldi. Belki de bir durumdan dolayı çok utanmış hissediyorsunuz kendinizi. Her insanoğlunda kendini ve çevresini sert bir şekilde eleştirme dürtüsü vardır. Bunları bir kenara bırakın. Bütün dikkatinizi kötü de olsa yapacağınız göreve yansıtın. Geçmiş için kendinizi sürekli suçlarsanız geleceğinizi kuramazsınız.

Bir başka strateji ise endişelendiğiniz konuları erteleme yöntemidir. Bir şeyler ters gitti ve siz de bundan dolayı endişeleniyorsunuz. Bu endişelerinizi hemen düşünmeyin. Sürekli endişelenmenin mantığı yok. Her gün 10 dakika endişelenebilirsiniz, sonrasında ise önünüze bakın. Böyle yaptığınızda kaygı ve endişelerinizin düşündüğünüzden daha küçük olacağını göreceksiniz.

Hayattaki amaçlarınızdan birisi yardım etmek olsun

Bunun kaygı veya anksiyete’ye ne yardımı olur ki diye düşünebilirsiniz, ancak inanın ki çok yardımcı oluyor. Karşınızdaki insanı mutlu etmek ve o mutluluğun sizin sayenizde olduğunu bilmek, sizin de mutlu olmanızı sağlayacaktır. Endişelerinizin çok fazla olduğu durumlarda insanlara yardım etmek, kendi endişelerinizden uzaklaşmanıza ve yardımcı olduğunuz kişiye odaklanmanıza olanak tanıyacaktır. İnsanlara bağlı olmak, zayıf akıl sağlığına karşı en etkili tedavi yöntemlerinden birisi olarak gösterilir.

Unutmayın, istediğiniz zaman başarılı olabilirsiniz. Kendinizi baskı altına almak, bütün gün eve tıkılıp kalmak yerine yapmanız gereken daha önemli işler var. Umarım bu yazımız, hayatınızda ufacıkta olsa bir iyileşmenin olmasını sağlar.