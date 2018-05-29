Avrupa’da Plastik Çatal, Kaşık ve Pipetler Yasaklanıyor!

Avrupa Birliği, okyanusları temiz tutmak amacıyla plastik çatal, kaşık ve pipet gibi gida araçlarını yasaklamak istiyor. Avrupa Komisyonu, Avrupa ülkelerinin plajlarındaki ve sahilleri temiz tutmak için gerekli çalışmaları başlattı.

Avrupa sahillerinde bulunan çöplerin %70’lik kısmı, plastik gıda araçlarına ait. Bu durumu fark eden araştırmacıların girişimiyle Avrupa ülkelerinde 10 plastik ürünün resmen yasaklanması için çalışmalar başladı. Bu hafta başında açıklanan taslak, şimdi Avrupa Parlamentosu ve AB üye ülkelerinin onayını bekliyor.

CNN’e göre listede plastik tabaklar ve çay kaşığı yerine kullanılan karıştırıcı çubuklar da var. Kuralların yürürlülüğe girmesi 3 ila 4 yılı bulabilir. Söz konusu tasarı sadece plastik malzemelerin yasaklanmalarıyla sınırlı değil. Plastik üreticilerinin atık yönetimi ve temizleme maliyetlerine ortak olmaları için çalışmalar yapılıyor. AB üye ülkelerinin ortak amacı, 2025 yılına kadar plastik şişelerin %90’ını geri dönüşüme kazandırmak.

2030 yılına kadar tam anlamıyla uygulanmaya başlanacak tasarı, plastik üreticilerine yılda 3 milyar Euro’ya mal olacak. Nitekim bu işin kazancı, giderinden daha fazla olacak. Tüketicilerin yılda 6.5 milyar Euro tasarruf etmeleri planlanıyor. Ayrıca geri dönüşüm sistemi 30.000 yeni iş alanını ortaya çıkartacak ve istihdam artacak. Tasarının Avrupa ülkelerinin kasalarında bırakacağı toplam tasarruf miktarı ise 22 milyar Euro.

Çevre örgütlerinin bir araya gelerek kurdukları Rethink (yeniden düşün) Plastik İttifakı, bu tasarının çevrecilik alanında bir sıçrama yaratacağını söylüyor. Plastik üreticileri ise bu görüşmeler sırasında endişeli görünüyorlar. Toplantılara üreticileri temsilen katılan Plastics Europe, önerilerin kapsayıcı amacını desteklediklerini ancak atık yönetimine ve geri dönüşüme ilişkin daha fazla kaynak bulunması gerektiğine dikkat çekti. Örgüte göre plastik ürünlere yasak getirmek çözüm değil, çünkü alternatif ürünler henüz sürdürülebilir değiller.

Küresel bazda düşünüldüğünde, gezegende kullanılan plastiklerin yalnızca %14’ünün geri toplandığı görülüyor. Geriye kalan her plastik, doğada kaderine terk ediliyor. Yeniden kullanım oranı ise diğer geri dönüşüm malzemeleri ile karşılaştırıldığında korkunç tabloyu ortaya çıkartıyor. Dünyadaki kağıtların %54’ü, demirin ise %90’ı geri dönüşümle kullanılıyor.

Araştırmacılar 2050 yılına kadar, okyanuslardaki balık sayısından daha fazla plastik atık olacağını söylüyorlar. Geçtiğimiz ay Coca-Cola, Nestle, Unilever ve Procter & Gamble (P&G) gibi öncü şirketlerin bulunduğu 40 şirketten oluşan bir grup, İngiltere’deki atıkları azaltacaklarına dair söz verdi.

Starbucks, Mart ayından bu yana geri dönüşümü kolay bardak tasarımları için hibe projeleri yürütüyor. Şirketin bu işe ayırdığı miktar ise 10 milyon dolar.