Anlaşılan Herkes Yeni Skype'tan Nefret Ediyor

Temel sorunlar dururken, tasarım değişikliği ile günü kurtarmayı hedefleyen Microsoft'un yeni tasarımı bir çok kullanıcının hoşnutsuzluğuna neden oldu. App Store ve Google Play'de Skype'ın puanı, tek yıldıza kadar düştü.

Microsoft’un radikal Skype tasarımı iyi gitmiyor. Android’de son bir aydır kullanımda olan yeni tasarım, iPhone’da bir iki hafta önce kullanılmaya başlandı. Yeni Skype piyasaya çıktığından bu yana Apple’ın App Store’unda yapılan oylamalar dünya çapında dibe çakıldı. İngiltere’deki App Store’da Skype’ın değerlendirme notu şu an itibariyle tek yıldız. Bununla birlikte Amerika’da ise 3.5 yıldız olan not, sadece 1.5’e düştü. Aynı durum Avrupa çapındaki App Store’da da geçerli ve yapılan geri bildirimler genel itibariyle birbiriyle benzerlik taşıyor.

Bir kullanıcı “Son güncelleme, uzun zamandır gördüğüm en aceleye getirilmiş işlerden biri. Tasarım Skype’a ne benziyor, ne de o hissi veriyor. Sohbet sistemi ise berbat. ‘Belirgin Özellikler’ sistemi ‘biz de SnapChat kadar başarılı olmak istiyoruz’ diye bağırıyor” diyor. Diğer kullanıcı yorumlarında da ‘bugüne kadar ki en berbat Skype güncellemesi’ şeklinde benzer yaklaşımlar sergileniyor. Hatta versiyondan bağımsız olarak yapılan genel değerlendirme oranlarının yer aldığı Google Play Store’da bile Microsoft’un Skype notu son haftalarda gönderilen çok sayıdaki tek yıldızlı notlar sebebiyle düşmeye başladı.

Tepkiler Facebook Haber Beslemesindeki Değişimlerle Benzeşiyor

Tüm bunları radikal bir tasarımdan sonra gerçekleşen olağan tepkiler olarak görmek mümkün. Benzer bir durumu Facebook’ da haber beslemesini her değiştirdiğinde yaşıyor. Bununla birlikte son birkaç yıldır bir çok tasarım değişikliğine maruz kalan Skype’ın yeni tasarımı geçtiğimiz ay App Store’da kullanıma sunulmadan önceki değerlendirme notu ise sadece 3 yıldızdı. İnsanlar öncesinde de Skype’tan pek memnun değillerdi ama bu son güncelleme, yapılan değişikliğe iç güdüsel olarak tepki verme zorunluluğunu tetikledi.

Microsoft bu defa mesajlaşmaya daha çok odaklanmak için Skype’ı köklü olarak yeniden tasarladı. Bu nedenle de insanların Skype’ta yapmaya alıştıkları şeyler de değişikliğe uğramış oldu. Skype’ın bildirim ve eşleştirme ile ilgili sorunlarına çözüm getirmek yerine, video aramalarında emoji kullanmaya imkan veren ve aynı zamanda Snapchat’e çok benzer bir seçenek olan ‘Öne Çıkar’ gibi yeni bir takım özelliklerle mevcut sorunların üzerini kapatma yoluna gidilmiş.

WhatsApp ve Facebook Messenger gibi diğer popüler mesajlaşma servisleri tasarımlarını mütemadiyen değişikliğe uğratmadan, büyük oranda temel tasarıma bağlı kalıyorlar. WhatsApp’ın başarısı sadeliğinden ve aynı zamanda programın tüm platformlarda, kullanıcıların alıştığı şekilde kullanılabiliyor olma özelliğinden kaynaklanıyor. Microsoft ise yeni bir şey denemeye kalktı ama maalesef oldukça dertli yorumlara muhatap olmak durumunda kaldı.

Bu durumda Microsoft’un önünde iki seçenek var: Ya bazı şeyleri yeniden sadeleştirecek, ya da yapılan değişikliklerde ısrarcı davranarak Skype kullanıcılarının terk-i diyar etmeden yapılan bu büyük değişiklikleri bir agnost edası ile kabullenmelerini bekleyecek. İkinci ihtimal dünya çapında söz sahibi olmuş bir firma için oldukça mistik bir beklenti olsa gerek.