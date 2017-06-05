ANNA RF, ‘Gece Gölgelerin Rahatına Bak’ Şarkısıyla İlgili Tüm Soru İşaretlerini Ortadan Kaldıran Bir Video Yayınladı

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ANNA RF, ‘Gece Gölgelerin Rahatına Bak’ Şarkısıyla İlgili Tüm Soru İşaretlerini Ortadan Kaldıran Bir Video Yayınladı
Çağatay Akman’ın çalıntı olduğu yönündeki iddialar sebebiyle YouTube’dan kaldırılan Gece Gölgelerin Rahatına Bak şarkısının asıl sahibi olan ANNA RF’den Türkçe altyazılı bir video geldi.

Son zamanlarda melodinin asıl sahibinin ANNA RF’ye ait olduğu Gece Gölgelerin Rahatına Bak adlı şarkı ile şarkıyı seslendiren Çağatay Akman arasındaki gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta içi ANNA RF resmi Facebook hesabından Türkçe bir paylaşım yaparak, telif hakkı sebebiyle YouTube’dan kaldırılan şarkı hakkında kendilerine destek olan herkese teşekkür etmişti. Çağatay Akman ise şikayetin ‘sahte’ bir ANNA RF hesabı tarafından yapıldığını ve klibin ilerleyen zamanlarda tekrar yayında olacağını açıklamıştı. Hatta aylar önce 3 Adam programına katılan şarkıcı, söz konusu şarkıyla bir benzerliğin olduğu yorumu üzerine ‘tüm telif hakları bizde’ şeklinde cevap vermişti.
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Son olarak YouTube hesabından bir video paylaşan ANNA RF, Jump isimli bu şarkı ile ilgili tüm gerçekleri tek tek açıkladı. Videoya ‘Merhaba Türkiye’ şeklinde giriş yapan grubun üyelerinden Ofir J.Rock’ın Türkçe altyazılı videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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