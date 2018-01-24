Anne Karnındaki Bebek Tekmesi 4 Kilogram Gücünde!

Minicik bedenleri ve çipil çipil gözlerine aldanmayın; anne karnındaki bebeklerin tekmeleri düşündüğünüzden çok daha fazla güçlü olabiliyor.

Bilim dünyası her yeni gün farklı bir araştırmayla karşımıza çıkıyor. Daha önce hiç merak edilmemiş olacak ki, bebeklerin anne karnındaki tekmelerinin gücünü ölçen bir araştırma gerçekleştirildi. Bilim insanlarının yaptığı bu araştırma için özel yazılımlar geliştirildi ve MRI cihazlarıyla bebeğin tekmelerinin şiddeti ölçüldü.

Yapılan araştırmaya göre, bebeklerin tekme şiddeti hamileliğin aylarına göre değişim gösteriyor. Hamileliğin 20 ve 35. haftaları arasında gerçekleştirilen çeşitli ölçümlerde, bebeğin 20 ve 30. haftalar arasında en şiddetli tekmeleri savurduğu ortaya çıktı. Bu dönemde bebeğin tekmeleri 4 Kg şiddetine kadar çıkabiliyor. Buna karşın, 30. hafta sonrasında bebeğin tekmelerindeki güç ve şiddet git gide azalıyor. Bunun sebebi de bebek büyüdükçe, tekmeyi savurmak için daha az alana sahip olması ve bacağını yeterince gerememesi olarak gösteriliyor.

Peki bebekler neden tekme atar? Bunun temelde iki sebebi var: Birincisi ve temel sebebi egzersiz yapmak. Bebeğin kaslarını ve kemiklerini geliştirmek için bu ayak hareketini yapması gerekiyor. Diğeri de eklemlerin düzgün bir biçimde oluşması için gerekli hareketin sağlanması. Orta ve uzun vadede bu hareketler eklemlerin daha muntazam oluşmasına sebep oluyor. Yani hamile tanıdıklarınıza söylenen "Vallahi babası elini koyunca direk tekmeliyor!" cümlesinin bilimsel olarak pek bir dayanağı yokmuş gibi görünüyor.