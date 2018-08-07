Katil Balina, Ölü Bebeğini 10 Gün Boyunca Taşıdı

Biz insanlar için ulvi bir görev olan annelik, canlının cinsi her ne olursa olsun özeldir. Bu noktada bir anne katil balina, 17 ay boyunca taşıdığı ve doğduktan kısa bir süre sonra ölen bebeğini 10 günü aşkın süre pasifik okyanusunda taşıdı.

Annelik her canlı için özel ve bir o kadar da farklı bir duygudur. Öyle ki bebekleri için her türlü tehlikeye göğüs geren canlılar, bebekleri ölü doğsa bile onlarla kurdukları bağı yok saymazlar. Bu durumun en güzel örneği, Pasifik Okyanusu’nda gerçekleşti. Anne bir katil balina, 17 ay boyunca sabırla yavrularını doğuracağı günü bekledi. Ancak gelin görün ki Salı günü nesli tükenme tehlikesi yaşayan katil balina yavrusu doğdu ve ardından nedensizce öldü.

Doğduktan sonra 1 saat içerisinde hayata gözlerini yuman balina yavrusu, onu heyecan ile bekleyen annesini hayal kırıklığına uğrattı. Ancak anne balina bu ayrılışa hazır değildi. Ardından anne katil balina, günlerce yavrusunu karaya doğru itmeye başladı. 10 günü aşkın süre yavrusunu dur durak bilmeden iten anne balina, oldukça zorlu süreçlerden geçti.

Ölen yavru balina sürekli olarak suyun dibine doğru gidiyor ve anne balina seri bir şekilde yavrusunu yukarı çekmeye çalışıyordu. Nefesi ve yorgunluğu ile mücadele eden anne balina, aslına bakarsanız bizlere yavrusu ile kurduğu güçlü bağı gösteriyor. Son derece doğal ve içgüdüsel bir davranış olan bu taşıma işlemi, anne balinanın gösterdiği bir yas davranışı olarak da tanımlanabilir.

İnsanların yas tutuş şeklini andıran olay, diğer canlılarda da benzerlik gösteriyor. Karada yaşayan şempanzelerde de yaşanan durum, bizlere anneliğin her canlı için farklı bir dürtü olduğunu da kanıtlıyor. 15 ile 18 ay arası gebelik süresi yaşayan katil balinalar şu an için tükenme tehlikesi ile karşı karşıya. Toksinler, gemi trafiği ve yiyecek eksikliği ile karşı karşıya kalan canlıların popülasyondan eksilmesi ise doğada bazı eksikliklerin yaşanmasına neden olacaktır.