Anne Kuşların Neden Yavrularının Dışkılarını Yer? Sebebini Öğrenince Taşlar Yerine Oturacak!

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Anne kuşların yavrularının dışkılarını yediğini mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur. Peki onların bu davranışının sebebi nedir?

Yumurtadan yeni çıkan ve henüz yavru olan kuşların, anne babaları tarafından ilgiye ve bakıma ihtiyacı vardır. Ancak dışkılar, bu konunun neresinde?

Gelin, bu soruların cevabını verelim.

Kuş türlerinin bazıları, dışkı kesesiyle beslenme ismi verilen bir davranış sergilerler.

kuş

Bu davranış anne kuşları, yavrularının dışkısını yiyormuş gibi gösterir ancak esas amaç farklıdır. Dışkı kesesiyle besleme, birçok kuş ebeveyni tarafından yuvalama alanlarını temiz tutmak ve yavrularını yırtıcı hayvanlardan korumak için kullanılan bir yöntemdir.

Yavru kuşlar, çok küçük oldukları için kendi başına dışkılama yapamazlar. Onlar bunun yerine atıkları, dışkı kesesi ismi verilen bir mukoza zarında tutar. Bu zar aslında bir nevi bebek bezi görevi görür.

Bu dışkı kesesi, atıkları çevreler ve yuvanın temiz kalmasını sağlar.

kuş

Ebeveyn kuşlar, yuvada atık birikmesini önlemek için dışkı keselerini dikkatlice toplar ve bunları yuvadan dışarı çıkarmak üzere uzaklaşırlar.

Yani ebeveyn kuşların, görünüşte yavrularının atıklarını yeme eylemi aslında yuvanın kokusunun, potansiyel yırtıcı hayvanlardan uzaklaştırmanın bir yoludur.

Anne ve baba kuşlar, yuva ortamını güvenli ve hijyenik tutarak yavruların hayatta kalma şansını arttırmaya çalışır. Eğer dışkılar yuvada kalırsa, yuva oldukça pislenir ve yavrular hastalanabilir.

Aynı zamanda yırtıcı diğer türler, yavru kuş dışkılarının kokusunu alır ve yuvaya beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirebilir. 

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