Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü için hala hediye almadıysanız, sizlere birbirinden ilginç beş teknolojik hediye önerimiz var.

Anneler Günü için bir klasik haline gelen basit elektrikli ev aletleri klişesinden uzak durmaya çalışarak hazırladığımız listede; akıllı olarak tabir edilen, cep telefonları ile etkileşim içerisinde çalışan ürünleri seçtik.

Akıllı Baskül - Tartı

Akıllı ev teknolojileri konusunda birbirinden şık ve yaratıcı çözümler sunan Xiaomi tarafından üretilen akıllı baskül, ağırlık ve ölçüm tarihi gibi bilgileri doğrudan cep telefonlarına gönderir. Akıllı telefonlar ile Bluetooth üzerinden iletişime geçen baskül, telefonunuzda düzenli bir ağırlık geçmişi grafiği oluşturur. Akıllı Baskül, spor yapan ya da sağlık gerekçeleri dolayısıyla kilosunu kontrol altında tutmaya çalışan anneler için harika bir anneler günü hediyesidir. Cihaza şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Akıllı - Bitki Takip Sensörü

Özellikle saksıda yetiştirilen bitkiler için geliştirilen Akıllı - Bitki Takip Sensörü sayesinde bitkinizin tüm ortam koşullarını sayısal değer ve grafikler şeklinde akıllı telefonunuzdan takip edebilirsiniz. Telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanan Akıllı - Bitki Takip Sensörü, yerleştirildiği saksının nem, sıcaklık ve besin durumu gibi detaylarını anında aktarır. Bu sayede bitkiyi sulamanız gereken zamanı ve sıcaklık açısında doğru konumu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Akıllı - Bitki Takip Sensörü, klasik bir anne etkinliği olan çiçek yetiştirme hobisine heyecan katmak için anneniz alabileceğiniz ilginç bir hediyedir. Cihaza şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Akıllı Bileklik

Giyilebilir teknoloji kategorisinin en çok ilgi çeken ürünü olan akıllı bileklikler; temelde cep telefonları ile eş zamanlı olarak çalışarak günlük etkinliklerinizi takip eder. Farklı modellere göre farklı özelliklere sahip olan akıllı bilekliklerin varsayılan özellikleri arasında kalp ritmi ölçümü, adımsayar, uyku monitörü, çağrı görüntüleme, titreşim ve alarm gibi özellikler vardır. Telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanan akıllı bileklikler, iPhone ve Android’li telefonlar ile kendi mobil uygulamaları üzerinden çalışır. Alternatif akıllı bileklik modellerine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Mobil Telefon Lensi

Yeni nesil akıllı telefonlar, gündelik kullanımda DSLR makinelerin yerini almış durumdalar. Gelişen telefon kameraları sayesinde mobil fotoğrafçılık kendi başına bir hobi haline geldi. Telefon ile fotoğraf çekme deneyiminizi üst seviyelere taşımak için balık gözü, geniş açı, makro vb. çeşitli lensler kullanabilirsiniz. Telefon lensleriyle ilgili kategoriye şuradaki bağlantıdan ulaşıp, annenize uygun olduğunu düşündüğünüz ürünü sipariş verebilirsiniz.

Akıllı Kettle - Su Isıtıcı

Xiaomi tarafından nesnelerin interneti (iOT) kapsamında geliştirilen Akıllı Su Isıtıcı, diğer su ısıtıcılardan farklı olarak tamamen cep telefonları üzerinden kontrol edilebiliyor. Telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanan Xiaomi MiJia Akıllı Su Isıtıcı’nın; su kaynatma, suyu belirli bir sıcaklıkta sabit tutma gibi fonksiyonları, tümüyle kendi mobil uygulaması üzerinden kontrol ediliyor. Ürüne şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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