3 Gün Ömrü Kalan Çocuk, Mucize Eseri İyileşti!

14 yaşındaki Deryn, çok nadir bir kanser türü ile savaşırken artık sona gelmişti. Ne var ki asla vazgeçmeyen annesi bir umuda tutunarak onun hayatını kurtardı.

14 yaşındaki Deryn kendi cenazesini planlıyordu. Annesi binlerce yıldır yetiştirilen doğal bir bitkiyi kullanarak inanılmaz bir şeyi başardı.

Kenevir bitkisinin önemli bir iyileştirme potansiyeline sahip olduğunu kanıtlayan 60 araştırma yapılmış olsa da bitki, Amerika Birleşik Devletleri'nde “Tip I Uyuşturucu” olarak kabul ediliyor. İngiltere'de ve Avustralya'da bitkinin kullanımı tedavi amaçlı bile olsa yasa dışıdır, ülkemiz de buna dahil.

Bazı araştırmalara göre kenevirin etken maddesi THC, doğrudan mutasyona uğramış kanserli hücrelere saldırır. Deryn'in annesi Callie Blackwell'e göre bu son fırsatıydı. Doktorlar, 14 yaşındaki oğluna yaşamak için yaklaşık üç gün verdiklerini söyledikten sonra nadir ve agresif bir kanser türü ile savaşmak için en iyi şansının kenevir olduğunu düşündü.

Deryn, lösemi ve berrak hücreli sarkom(tüm yumuşak doku tümörlerinden yüzde 1'den azı bu türe dahildir) ile savaşıyordu. Yıllarca süren kemoterapi ve radyoterapi işe yaramamıştı ve doktorlar vazgeçme kararı aldılar. Deryn'in annesi ise vazgeçmiyordu. Doktorlardan kenevir maddesini kullanmak için izin istedi. Doktorlar bunu kabul etmedi. Zira çocuklara tedavi etmek amacıyla dahi olsa bu maddeyi vermek ruhsat iptaline bile yol açabiliyordu. Anne, ITV'deki bir programda yaptığı şeyi itiraf etti. Anne ve baba aralarında konuştuktan sonra yasa dışı yollarla bu maddeyi edindiler ve çocuklarına likit biçimde enjekte ettiler.

Aradan üç yıl geçti ve Deryn hayatta, üstelik çok sağlıklı. Bazı tıp otoriteleri bunun kemoterapi ve kenevirin bileşimi nedeniyle mümkün olabileceğini düşünüyorlar. Nedeni ne olursa olsun bir mucize gerçekleşti.