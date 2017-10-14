Almanya'nın Bavyera eyaletinde, tabletine el konulunca polisi arayan çocuk, ihbarın yanlış anlaşılması sonucu polisi alarma geçirdi.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuğun polisi araması, Almanya'daki polis teşkilatında olay yarattı. Olayı Oberbayern Polis Teşkilatı'nın resmi Twitter adresi internet aleminde paylaştı. Polis teşkilatını alarma geçiren durumun sebebi ise, Almanca'nın dil yapısından kaynaklı bir yanlış anlama.

Durum ise kısaca şöyle; polisi arayan çocuk ağlayarak "Annem tabletimi elimden aldı!" yani " Meine Mutter hat Tabletten genommen!" diye polise bildirim yapıyor. Ancak Almanca'da "Tabletten" kelimesi aynı zamanda "İlaç" anlamına da gelen bir kelime. Ağlayarak arayan çocuğu tam olarak anlamayan acil yardım operatörü ise olayı polise bildirdiği anda Polis olayı bir intahar vakası olduğunu zannederek, doğrudan adrese baskın yapıyor.

Baskın yapıldığı anda olayın aslında tahmin ettikleri gibi olmadığını anlayan polis memurları, bir sorun olmadığını farkettikleri anda, aileyle görüşme yapıp gidiyor. Burada aslında Oberbayern Polis Teşkilatı'nın dikkat çektiği şey ise, acil yardım hatlarını çocuklar aradığı zaman, pedagoji bilgisi olan birilerinin bu çağrı yanıtlama servislerinde olması gerekmesi. Yani burada aslında dikkat çekilen kötü ihtimaller, hem sahte olayların polisi meşgul etmemesi, hem de gerçek bir olay olduğunda polisin olayı ciddiye almayıp polisin olay yerine gitmeme olasılığı.

Ne diyelim bu komik olay umarız, Dünya'daki diğer ülkelerin polis teşkilatlarına da bir örnek olur. Fakat yine de 10 yaşındaki yaramazın da, gerçekten fırlama olduğunu düşündüğümüzü de belirtmemiz gerek. Bizim annemiz elimizden bir şey alsa ve polisi arasak sanırım neler olurdu neler! Siz ne düşünüyorsunuz?