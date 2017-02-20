Şu sıralar internette ‘trafik canavarı’ tanımlamasına fazlasıyla uyan bir adamın videosu dönüyor. Beyefendi, annesini bindirdiği BMW’yle yanlarken bir yandan ‘Alman mühendisler bu yüzden yapmış’ diyerek kendisini haklı çıkarmaya çalışıyor.

Araba kullanırken doğal olarak ilk önce kendi canımızı, sonra da yoldaki diğer insanların canlarını düşünürüz. Fakat bu videodaki arkadaş bunların hiçbirisini düşünmediği gibi üzerine arabasına aldığı arkadaşının ve annesinin de hayatını ciddi şekilde tehlikeye attı.

BMW marka aracına bindirdiği annesine, yanlama yaptığı sırada ‘anne, Alman mühendisler bunu bu yüzden yapmışlar’ diyerek yaptığının doğru bir hareket olduğunu ispat edercesine konuşmalar yapıyor. Bir ara ‘ne yapak anne, bu farklı bir zevk’ diyerek zaten asıl amacını da ortaya çıkarıyor.

Amacımız asla kimseyi fişlemek değil, fakat bu videoyu izleyerek ‘bir araba nasıl sürülmez?’ sorusunun cevabını fazlasıyla alabileceğinizi düşünüyorum.