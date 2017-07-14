Annesini Öldürüp Facebook’a Şirin Bir Veda Yazısı Yazan Kız

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşanan olayda 15 yaşındaki bir kız, annesini öldürdükten sonra o’na ithafen Facebook’ta bir veda mesajı yayınladı.

Uzunca bir süredir Facebook’u bir ölüm haberiyle anmıyorduk. Hatırlarsanız bir ara Facebook canlı yayın özelliği kullanılarak yaşanan intiharların sayısında inanılmaz bir artış yaşanmıştı. 15 yaşındaki Anna Schrönder isimli kız ise maalesef bu sessizliği canice bozacak bir olaya imza attı.

6 Temmuz akşamı annesinin işten gelmesini bekleyen 15 yaşındaki kız, onu 38’lik bir revolver (altıpatlar olarak da bilinen bir tabanca türü) ile bekliyordu. Annesi oturma odasından içeri girdiği sırada yüzüne bir havlu koymasını istediğini söyleyen Schrönder, kafasına bir el ateş ederek kadını oracıkta öldürdü. Durumu Rachel Helm ismindeki arkadaşına anlatan Schrönder, arkadaşı kendisine inanmayınca ona annesinin cesedinin fotoğrafını gönderdi.

Cesedin varlığından haberdar olan kız, bu sefer Schrönder’e kanı temizleyip cesedi dışarı çıkarması gerektiği konusunda telkinde bulundu. Schrönder ise bunun çok zaman alacağını söyleyerek evi yakmaya karar verir. Kısa süre sonra yangını söndüren itfaiye ekipleri, anne Peggy’nin kömürleşmiş cesedine ulaşırlar.

Olayın trajik kısmı ise Schrönder’in tutuklanmadan önce Facebook’ta ‘şirin mi şirin’ bir veda yazısı yazması oldu: Beni şu anda görebiliyor musun bilmiyorum, fakat en iyi arkadaşın olmak için elimden gelen her şeyi yaptığımı bilmeni istiyorum. Ben her zaman iyi bir kız değildim ve çok üzgünüm. Seni seviyorum ve senin de beni sevmeni istiyorum anne, seni asla unutmayacağım.

Cinayeti sorgu sırasında da itiraf eden Schrönder, tutuklanarak cezaevine gönderildi.