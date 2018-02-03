Bağımsız bağış fonu Pineapple Fund, bağımsız ilaç geliştirme vakfı olan Open Medicine Foundation'a toplam 5 milyon dolar değerinde Bitcoin bağışı yaptı.

Pineapple Fund(Ananas Fonu), son dönemlerde internetin en büyük yardım meleklerinden biri diyebiliriz. Yaklaşık 86 milyon dolar değerinde (5007 Bitcoin), kadar ellerinde bağış fonu olduklarını belirten kuruluş, asında dünya için faydalı şeyler geliştirmeye çalışan bağımsız vakıfları destekleyen bir bağımsız yardım kuruluşu diyebiliriz. Bugüne kadar toplam 37 Milyon Dolar'a yakın farklı kuruluşlara bağış yapan Pineapple Fund, geçtiğimiz gün en büyük bağışını gerçekleştirdi.

İngiltere merkezli, bağımsız ilaç geliştirme merkezi, Open Medicine Foundation'a(OMF) tam 5 milyon dolar değerinde Bitcoin ile bağış yapan kuruluş, bunu geçtiğimiz sene yaptığı 1 milyon dolar değerinde Bitcoin ile ve geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği 4 milyon dolar değerindeki Bitcoin ile gerçekleştirdi. OMF uzun bir süredir, tedavisi olmayan "Kronik Yorgunluk Sendromuna" ilaç geliştirmeye çalışıyor. Bağış yapılan Bitcoin'leri ise Pineapple Fund'ın Bitcoin'lerini tutan cüzdan kuruluşu BitPay'in Amerikan Dolarına çevirme işlemini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Pineapple Fund, erken Bitcoin yatırımcılarından biri olması sayesinde, elindeki Bitcoin cüzdanının en zengin 250 Bitcoin cüzdanı sıralamasında olduğunu savunuyor. 86 milyon dolarlık bir bağış fonu olmalarının sebebini, "yeterince paranız varsa, paranın önemi yok" şeklinde açıklayan fon yetkilileri, kripto para piyasası ile ilgili son dönemlerde bu kadar kötü haber duymuşken, açıkçası yüzümüzü güldürdü. Pineapple Fund'un daha önce yaptığı bağışları buradan inceleyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?