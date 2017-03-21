Antarktika Hakkında Bize Bilmediğimiz Neler Söylenmiyor?

Antarktika günümüzün en gizemli kara parçaları arasında bulunuyor. Bu kıta ABD tarafından kontrol ediliyor. ABD'nin 1946-47 arasında gerçekleştirdiği Antarktika'daki operasyonu ise hala büyük bir muamma. Bu olayların tarihçesi hakkında çıkan bir haberde, bazı ilgi çekici ayrıntılar mevcut.

Antarktika, sıradan insan için büyük gizemlerle dolu bir kıta. Bunda sıfırın altındaki soğukluk, çetin karasal yapısı ve neredeyse insanlar için yaşam olanağının olmaması büyük bir etken. Yeryüzündeki en soğuk ikim yapısı burada bulunuyor. Bu nedenle de soğukla olduğu kadar gizemle de sarılı. Çünkü Dünya’daki en büyük 5. kıta olmasına rağmen burada kimse yaşamıyor, en azıdan öyle söyleniyor.

Kıtanın %99.5’i buzlarla kaplı. Güney Amerika’nın en güney noktasına doğru buz adacıklarıyla uzanan bu kıtanın doğusu ise Avustralya’ya komşu. Ara sıra yağmur düşmesi nedeniyle Antakrtika, aslında bir çöl olarak tanımlanıyor. Ancak kum fırtınalarının yerine saatte 320 km hıza çıkabilen kar fırtınaları yaşanıyor. İlk olarak 1820 yılında böyle bir kıtanın varlığından bahsedilmekte. Fakat bu dönemde oraya hiçkimsenin gidip gitmediği bir muamma. Kıta hakkında birçok gizem söz konusu. Bunlardan biri de hükümetlerin bu bölgedeki operasyonları.

Örneğin İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda “Operation Highjump” isimli bir gizli harekat başlatıldı. Ağustos 1946 ile 1947 arasında gerçekleşen Antarktika’nın ABD ordusu tarafından ele geçirilme olayı, komplo teorisyenlerinin üzerinde çok konuştuğu olaylardan biri. Bazılarına göre “Operation Highjump”, ABD’yi bazı uçan cisimlerden korumak için yapılmış bir harekettı. Bir kesim ise bu operasyonun sadece Antarktika’daki kömür yataklarını kontrol etmek için olduğunu ileri sürüyordu. Ayrıca burada belli ABD üsleri kurulacaktı. Operasyonun başına, ABD’nin o dönemdeki en iyi askerlerinden Amiral Richard E. Byrd atanmıştı. Byrd, 13 gemi, bir uçak gemisi ve 5000 bahriyeli ile Antarktika’ya vardı.

Operasyon hakkında kamu oyunun pek bir bilgisi yok, gizlice ve hızla yapıldı. Hatta o dönemin basını bile sadece Antarktika gibi boş bir buz kütlesi için bu kadar askere neden ihtiyaç duyulduğu hakkında bir sürü soru sormuştu. Bu görevde 70.000 fotoğrafın çekildiği biliniyor ve görev esnasında birçok asker hayatını kaybetti. Amiral Byrd görevden döndüğünde savunma bakanı James Forrestal ile görüşme yapmadan önce Washington’dan gelen bir “Güvenlik Servisi Ekibi” tarafından sorguya çekildi. Amiral ABD’nin düşman bölgeler için derhal önemli savunma durumuna geçmesini açıkladı. Komplo severler hemen Byrd’in açıklamasının “kutuptan kutuba dek uçabilen nesneler”i kastettiğini ileri sürdüler, ancak Dünya Savaşı henüz bitmişti. Almanlar mağlup olmuşlardı. Düşman kim olabilirdi, sadece Rusya mı?

Bu açıklamadan sonra savunma bakanı bir dizi yetkili ile Operation Highjump hakkında öğrendiklerini paylaştı. En sonunda başkan Truman olayın detaylarına hakim oldu. Çok geçmeden Amiral Byrd akıl hastası ilan edilerek bir tımarhaneye kapatıldı. Ancak amiralin ailesi bu duruma razı olmadı, dava açtılar. Davayı aile kazandı ve amiral hastaneden çıkarıldı, ancak serbest kaldığı günün akşamı öldü. Olay yerine gelen yetkililer, durumun intihar olduğu yönünde rapor yazdılar. Fakat intihar notu amiralin el yazısı ile yazılmamıştı.

Bugün amiralin Antarktika'da neler yaşadığı, kimlerle karşılaştığı hala bir muamma. Hatta kıtanın kendisi büyük bir gizem olarak kaldı. Uluslararası anlaşmalara göre 30 milletten temsilciler, bu kıtada araştırma üsleri kurmuş durumdalar. Buraya asker girmesi yasak, ancak yine de birçok ordudan temsilci bulunuyor. Google Maps’den kıtadaki koca mağara girişlerini görebilirsiniz. Bazıları buraların UFO üsleri olduğunu ileri sürüyor. En son 2012’de burada dev bir uçan nesne görülmüştü. Birçok kişi burada uzaylıların üslerinin olduğunu, Nazi’lerin bunlarla ilk iletişime geçen insanlar olduğunu ileri sürüyor. Kıta hakkında birçok olay anlatılıyor, ancak bilgiler yetersiz olduğu için hangisinin doğru olduğu bilinmiyor.