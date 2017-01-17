Anonymous İsimli Hacker Grubundan, Donald Trump'a Tehdit!

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, yeni Amerikan başkanı Donald Trump'ı tehdit ederken, tartışmalı figüre karşı ağır ithamlarda da bulundu.

Dünyanın belki de en ünlü hacker organizasyonu Anonymous, Twitter üzerinden, 20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı görevini devralacak Donald Trump'a tehditlerde bulundu.

Anonymous'un suçlamaları da, tehditleri kadar ağır. YourAnonCentral isimli hesabın sahibi, Donald Trump'a karşı, sosyal medya servisinden şu ifadeleri kullandı:

"Artık 1980'lerde yaşamıyoruz. Bilgiler asla ortadan kaybolmayacak ve internette kalacak. Önümüzdeki 4 yılı pişmanlıkla geçireceksin. Rus mafyası ve kara para aklayanlarla işbirliği yaptın. Roy Cohn ve baban artık seni korumak için burada değil."

Anonymous; Roy Cohn ismini özellikle zikrediyor. Ünlü avukat Roy Cohn, 1970'lerdeki Adil Konut Yasası vakasında Donald Trump'ı savunmuştu.

Anonymous, Donald Trump'ın hesaplarını kendilerinin hackleyeceğini açıklamıyor ama takipçilerine, "Gidin ve onu haklayın." mesajını veriyor.

Grup daha önce, Cumhuriyetçi partinin adayı olmadan önce de Trump'a karşı saldırı gerçekleştirmiş ve #OpWhiteRose operasyonundaki sesli postalarla telefon numaraları gibi bilgileri sızdırmıştı.